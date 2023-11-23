Харківська ОВА планує витрати 450 тис. гривень на опитування про вплив російських ІПСО на жителів Харкова

Харківська обласна військова адміністрація оголосила тендер на проведення опитування громадської думки. Посадовці хочуть дізнатися, як російські ІПСО впливають на жителів Харкова. На це планують витратити 450 тис. гривень.

Тендер опублікували 21 листопада в системі закупівель Prozorro, написав “Харківський антикорупційний центр“.

За даними документів, які розмістили на Prozorro, обладміністрація хоче отримати послугу “з аналізу деструктивного впливу російських інформаційно-психологічних операцій на формування громадської думки серед населення міста Харкова”.

За вимогами тендеру, опитування мають провести у Харкові. Переможці тендеру мають опитати методом особистого інтерв’ю (“face-to-face”) з фіксацією на планшети CAPI. В опитуванні мають взяти участь не менше 800 респондентів віком від 18 років.

“Загальний обсяг анкети розрахований на опитування тривалістю до 30 хвилин і орієнтовно матиме до 35 запитань”, — сказано у документах.

З обласного бюджету на опитування витратять 450 тис. гривень. Послугу мають надати до 31 грудня 2023 року. Аукціон має відбутися 30 листопада.

Керівниця облдепартаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Ярослава Бережна у коментарі “Суспільному” сказала, що опитування планують повести у межах програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки.

“Основна мета прописана в технічному завданні до тендерної документації. Зокрема, аналіз деструктивного впливу російських інформаційно-психологічних операцій на формування громадської думки щодо реального перебігу бойових дій на фронті, повоєнного відновлення та вступу України до ЄС, дискредитації української влади та міжнародних союзників, Збройних Сил України та силових структур, а також з метою оцінки громадської політичної освіченості, якості процесів і результатів діяльності державних органів, рівнів фінансового та безпекового становища населення Харкова”, — переказала Бережна тендерну документацію.

Також очільниця обласного департаменту комунікацій зазначила, що це дослідження “забезпечить зворотний зв’язок з громадськістю та дозволить оцінити рівень впливу наративів російської пропаганди на цивільне населення Харкова”.