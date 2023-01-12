Суспільство

Харківська область отримала дитячу вакцину від COVID-19

12 Січня 2023 14:38
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ковід

Харківщина вперше отримала три тисячі доз вакцини Comirnaty для дітей від 5 до 12 років.

Про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Максим Хаустов.

“Вакцина Comirnaty для дітей передбачає трохи інше дозування ніж для дорослих. Вона вводиться 0,2 мл замість 0,3 мл. Повний курс щеплення — дві дози з інтервалом приблизно 21-28 днів”, — розповів Хаустов.

За його словами, половину отриманих вакцин залишають для другої дози, бо поки що у ХОВА немає даних щодо подальшої поставки вакцини для дітей.

“Ця вакцина вже використовується у Європі. Щеплення рекомендоване для дітей, які часто хворіють, або, якщо виїжджають за кордон. Деякі країни вимагають щеплення дітей”, — каже Хаустов.

Отриману вакцину застосовуватимуть для щеплень дітям від 5 до 12 років. Дітей після 12 років щепитимуть вакциною для дорослих, що дозволили раніше.

Для щеплення дітей від 5 років необхідна згода батьків або опікунів та форма 063, тобто карта профілактичних щеплень, від 14 років діти самостійно заповнюють цю карту, пояснив директор департаменту.

Нині в регіоні працюють 122 пункти щеплення. Вони забезпечені вакцинами CoronaVac, Comirnaty та Janssen, розповів Хаустов: “На залишку приблизно 65 тисяч доз CoronaVac, Comirnaty — приблизно сім тисяч доз, а Janssen приблизно — чотири з половиною тисячі доз”.


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