Харківська обладміністрація витратила понад 230 тис. гривень на дослідження впливу російських ІПСО

Харківська обладміністрація сплатила 234 тисячі гривень за опитування про вплив російських ІПСО на жителів Харкова. Його провели працівники товариства “Регіональні новини”.

“Регіональні новини” обрали переможцем тендеру, окрім них участь брали ще три компанії, йдеться у системі закупівель Prozorro. За умовами договору, опитування провели до 31 грудня 2023 року.

“Переможцем закупівлі визначено учасника з найнижчою обґрунтованою ціновою пропозицією (234 000 тис. грн) ТОВ “Регіональні Новини”, — сказано у відповіді пресслужби обладміністрації на запит “Суспільне Харків”.

За даними обладміністрації, компанія-переможець тендера проаналізувала вплив російських ІПСО на формування громадської думки серед населення Харкова щодо:

перебігу бойових дій на фронті;

післявоєнного відновлення;

вступу України до ЄС;

дискредитації української влади та міжнародних союзників;

дискредитації Збройних Сил України та силових структур;

ефективності діяльності державних органів;

рівень довіри та підтримки громадян військово-політичного керівництва держави, представників місцевої та регіональної влади;

фінансового та безпекового становища населення Харкова;

визначення джерел інформації та рівнів довіри до них;

окреслення головних проблем, які турбують та з якими безпосередньо стикалися жителі міста тощо.

Статистику й аналіз цього опитування обладміністрація у відповіді на запит не навела.

“Результати дослідження використають у роботі керівництва Харківської обласної військової адміністрації, силових структур регіону для підвищення ефективності заходів з протидії поширенню і впливу російських ІПСО та пропаганди на жителів регіону”, — сказано у відповіді на запит.

За даними Харківської обладміністрації, протягом 2022-2023 років ТОВ “Регіональні Новини” також надавали послуги піару органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.