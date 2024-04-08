Економіка

“Харківобленерго” пояснило за нерівномірні відключення світла

8 Квітня 2024 18:55
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електропостачання
Харків. Діти бавляться у пісочниці, мами підсвічують майданчик ліхтариками. 7 квітня 2024 / Фото “Главное”

У “Харківобленерго” пояснили, через що відключення світла у Харкові не збігається із графіками та триваліше за сім годин.

Пояснення компанія опублікувала у Telegram.

Нині електромережа працює в екстремальних умовах, кажуть в обленерго: “Постійні обстріли з боку російських військ у різних частинах регіону призводять до нових пошкоджень енергомережі, через що енергетики вимушені відключати певні лінії, щоб провести відповідні аварійно-відновлювальні роботи”.

Якщо у вас немає світла, а у вашого сусіда є, це не означає, що про вас “забули”. Це означає, що ви з сусідом підключені до різних ліній, і на даний час немає можливості забезпечити одночасну подачу електроенергії у ваші будинки. Окрім того, ви маєте знати, що принцип роботи електрообладнання – це безперебійний режим. Воно не розраховане на дуже часті вимкнення-увімкнення та може просто не витримувати. Як результат — ще масштабніші аварії та більш тривалі знеструмлення.

Графіків відключення не можуть точно дотримуватися через пошкодження мереж та обмеження на постачання електроенергії, йдеться у повідомленні.


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