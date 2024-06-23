Суспільство

Харківобленерго: Енергетики працюють над відновленням електропостачання
23 Червня 2024 16:01
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У Харківобленерго підтвердили, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова знеструмлено частину споживачів міста.

“Енергетики працюють над відновленням електропостачання для якнайшвидшого заживлення абонентів”, – йдеться у повідомленні.


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