Харківобленерго: Енергетики працюють над відновленням електропостачання

У Харківобленерго підтвердили, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова знеструмлено частину споживачів міста.
“Енергетики працюють над відновленням електропостачання для якнайшвидшого заживлення абонентів”, – йдеться у повідомленні.
У Харківобленерго підтвердили, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова знеструмлено частину споживачів міста.
“Енергетики працюють над відновленням електропостачання для якнайшвидшого заживлення абонентів”, – йдеться у повідомленні.
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