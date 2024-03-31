Харків знову під ударами РФ

У неділю, 31 березня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях”, – зазначив Терехов. Інших деталей він не повідомив.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, бо окупанти завдають ударів.

Близько 16:00 31 березня повітряна тривога була оголошена у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях через загрозу застосування балістичного озброєння.