Кримінал

Харків знову під ударами РФ

31 Березня 2024 16:35
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ракетні обстріли
Харків. Будівля Держпрому. Ілюстративне фото / Фото Getty Images

У неділю, 31 березня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті пролунали потужні вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“У Харкові гучно! Перебувайте в укриттях”, – зазначив Терехов. Інших деталей він не повідомив.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях, бо окупанти завдають ударів.

Близько 16:00 31 березня повітряна тривога була оголошена у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Миколаївській областях через загрозу застосування балістичного озброєння.


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