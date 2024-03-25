Економіка

Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії

25 Березня 2024 17:52
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електроенергія
Харківська ТЕЦ-5. 2017 рік / Фото: Павло Пахоменко

Із руйнуванням ТЕЦ-5 Харків втратив основні потужності генерування теплової та електричної енергії для міста.

Живлення Харкова відбувається з інших регіонів, повідомила працівниця пресслужби ТЕЦ-5 Наталія Вербова.

“Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом”, — йдеться у повідомленні.

За словами директора ТЕЦ-5 Олександра Мінковича, відновлення централі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів: “У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік”.


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