Харків вдруге за день атакували дрони: поранено людину, горить автомобіль (оновлено)

Російські війська вранці 10 червня знову атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок падіння одного з дронів постраждала людина та загорівся автомобіль.

Про нову атаку повідомляє Головне в Україні з посиланням на міського голову Харкова Ігора Терехова.

За його словами, спочатку було зафіксовано влучання дрона типу «Шахед» в Індустріальному районі міста. Наслідки удару на той момент уточнювалися.

Реклама

Реклама

Згодом Терехов повідомив про падіння безпілотника в Немишлянському районі.

«Внаслідок падіння “шахеду” у Немишлянському районі постраждала одна людина та горить автомобіль», — зазначив мер.

Інформація про стан постраждалого та інші можливі наслідки атаки уточнюється.

ОНОВЛЕНО: Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що через удар рф у Немишлянському районі горить будинок та спалахнув автомобіль.

Через удар російського БпЛА горить будинок у Немишлянському районі Харкова / Фото із соцмереж

На місці працюють рятувальники.

Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.