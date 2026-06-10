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        Харків вдруге за день атакували дрони: поранено людину, горить автомобіль (оновлено)

        Сергій Бордовський
        10 Червня 2026 09:51
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        Російський «Шахед» влучив у Харкові / Фото: Головне в Україні
        Російський «Шахед» влучив у Харкові / Фото: Головне в Україні

        Російські війська вранці 10 червня знову атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок падіння одного з дронів постраждала людина та загорівся автомобіль.

        Про нову атаку повідомляє Головне в Україні з посиланням на міського голову Харкова Ігора Терехова.

        За його словами, спочатку було зафіксовано влучання дрона типу «Шахед» в Індустріальному районі міста. Наслідки удару на той момент уточнювалися.

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        Згодом Терехов повідомив про падіння безпілотника в Немишлянському районі.

        «Внаслідок падіння “шахеду” у Немишлянському районі постраждала одна людина та горить автомобіль», — зазначив мер.

        Інформація про стан постраждалого та інші можливі наслідки атаки уточнюється.

        ОНОВЛЕНО: Згодом начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що через удар рф у Немишлянському районі горить будинок та спалахнув автомобіль.

        Через удар російського БпЛА горить будинок у Немишлянському районі Харкова / Фото із соцмереж

        На місці працюють рятувальники.

        Інформація щодо постраждалих наразі не надходила.


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