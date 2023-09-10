Спорт

Гансі Флік звільнений з поста головного тренера збірної Німеччини з футболу

10 Вересня 2023 18:41
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футбол

Німеччина звільнила тренера Гансі Фліка всього за дев’ять місяців до початку домашнього чемпіонату Європи наступного літа.

Колишній головний тренер мюнхенської “Баварії” в суботу зазнав ганебної поразки з рахунком 4:1 вдома проти Японії, передає Sky Sports.

Німеччина програла чотири рази в останніх п’яти матчах, що сталося після вильоту з групового етапу минулорічного Чемпіонату світу – Бельгії, Польщі, Колумбії та учора Японії.

Президент Німецького футбольного союзу (DFB) Бернд Нойендорф сказав: “Чоловіча збірна потребує нового імпульсу після останніх невтішних результатів. Нам потрібен дух оптимізму та впевненості”.

«Особисто для мене це одне з найважчих рішень за час мого перебування на посаді, тому що я ціную Хансі Фліка та його помічників як футбольних експертів і людей. Але спортивний успіх є головним пріоритетом для DFB. Тому рішення було прийняте неминуче».


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