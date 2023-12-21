Суспільство

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю щодо тижневого перемир’я

21 Грудня 2023 12:44
читать на русском →
ізраїль

Угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю про семиденне перемир’я у секторі Гази в обмін на звільнення близько 40 заручників.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на газету Wall Street Journal.

Лідери ХАМАС заявили, що звільнятимуть ізраїльських заручників лише в обмін на постійне припинення вогню, повідомили єгипетські чиновники WSJ.

Зазначається, що ХАМАС та підтримувана Іраном терористична організація палестинський “Ісламський джихад”, яка планує вперше взяти участь у переговорах, нібито сказала єгипетським посередникам, що Ізраїль повинен призупинити наступальні дії у Газі, перш ніж сторони обговорять будь-яку потенційну угоду щодо звільнення заручників. “Ісламський джихад” вимагає від Ізраїлю звільнити всіх палестинських заручників в обмін на звільнення 100 ізраїльських.

За словами єгипетських чиновників, під час пропозиції щодо укладення тижневого перемир’я Ізраїль вимагав звільнення близько 40 заручників, включаючи жінок, дітей і чоловіків похилого віку, які потребують екстреної медичної допомоги. В обмін на це Ізраїль зобов’язався б на тиждень припинити повітряні та наземні операції в Газі, а також дозволять доставку гуманітарної допомоги у сектор.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Грудня 2023 13:05

Верховна Рада легалізувала медичний канабіс
21 Грудня 2023 15:11

Міноборони уточнило заяву Умєрова про “мобілізацію українців з-за кордону”
21 Грудня 2023 10:42

Умєров пропонує мобілізувати українців, які перебувають за кордоном
21 Грудня 2023 07:06

Цієї ночі ППО знищила 34 із 35 “Шахедів” 
20 Грудня 2023 19:03

Російські війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки