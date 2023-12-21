ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю щодо тижневого перемир’я

Угруповання ХАМАС відхилило пропозицію Ізраїлю про семиденне перемир’я у секторі Гази в обмін на звільнення близько 40 заручників.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на газету Wall Street Journal.

Лідери ХАМАС заявили, що звільнятимуть ізраїльських заручників лише в обмін на постійне припинення вогню, повідомили єгипетські чиновники WSJ.

Зазначається, що ХАМАС та підтримувана Іраном терористична організація палестинський “Ісламський джихад”, яка планує вперше взяти участь у переговорах, нібито сказала єгипетським посередникам, що Ізраїль повинен призупинити наступальні дії у Газі, перш ніж сторони обговорять будь-яку потенційну угоду щодо звільнення заручників. “Ісламський джихад” вимагає від Ізраїлю звільнити всіх палестинських заручників в обмін на звільнення 100 ізраїльських.

За словами єгипетських чиновників, під час пропозиції щодо укладення тижневого перемир’я Ізраїль вимагав звільнення близько 40 заручників, включаючи жінок, дітей і чоловіків похилого віку, які потребують екстреної медичної допомоги. В обмін на це Ізраїль зобов’язався б на тиждень припинити повітряні та наземні операції в Газі, а також дозволять доставку гуманітарної допомоги у сектор.