Політика

Хамас тримає в заручниках щонайменше 100 ізраїльтян

8 Жовтня 2023 19:03
читать на русском →
ізраїль

Ізраїльський уряд підтвердив, що не менш як сто громадян Ізраїлю перебувають у заручниках у секторі Газа після суботніх атак бійців радикального угруповання ХАМАС, повідомляє The Times of Israel.

“Не менше 100 викрадених, понад 2 тис. поранених, понад 600 убитих”, – написала в соцмережах прес-служба уряду. Таким чином, влада підтвердила повідомлення, що надходили раніше, про досить велику групу ізраїльтян, яка утримується екстремістами в секторі Газа.

Деякі ЗМІ, зі свого боку, з посиланням на власні дані, заявляли про щонайменше 170 заручників. Усіх їх захопили палестинці напередодні на півдні Ізраїлю.

Крім того, як зазначає The Times of Israel, ізраїльська влада запевнила, що повідомлення про те, що вона просила Єгипет провести переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників, не відповідають дійсності.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Жовтня 2023 19:14

Протягом доби на Куп’янському напрямку відбито три атаки, – Генштаб
8 Жовтня 2023 21:02

США направили в Середземне море авіаносне ударне угруповання
8 Жовтня 2023 20:05

За фактом загибелі тварин у Фельдман Екопарку відкрито кримінальне провадження
8 Жовтня 2023 17:38

Зеленський провів екстрену телефонну розмову з Нетаньягу
8 Жовтня 2023 16:16

У Фельдман Екопарку потравили тварин
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки