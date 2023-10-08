Хамас тримає в заручниках щонайменше 100 ізраїльтян

Ізраїльський уряд підтвердив, що не менш як сто громадян Ізраїлю перебувають у заручниках у секторі Газа після суботніх атак бійців радикального угруповання ХАМАС, повідомляє The Times of Israel.

“Не менше 100 викрадених, понад 2 тис. поранених, понад 600 убитих”, – написала в соцмережах прес-служба уряду. Таким чином, влада підтвердила повідомлення, що надходили раніше, про досить велику групу ізраїльтян, яка утримується екстремістами в секторі Газа.

Деякі ЗМІ, зі свого боку, з посиланням на власні дані, заявляли про щонайменше 170 заручників. Усіх їх захопили палестинці напередодні на півдні Ізраїлю.

Крім того, як зазначає The Times of Israel, ізраїльська влада запевнила, що повідомлення про те, що вона просила Єгипет провести переговори з ХАМАС щодо звільнення заручників, не відповідають дійсності.