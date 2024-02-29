Суспільство

ХАМАС повідомив про понад 30 тисяч загиблих у секторі Гази

29 Лютого 2024 14:17
читать на русском →
війна, ізраїль
Бойовики ХАМАС / Getty Images

З жовтня 2023 року понад 30 тис. палестинців загинули внаслідок бойових дій між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у секторі Гази.

Про це повідомляє Times of Israel, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров’я Гази, яке підпорядковується ХАМАСу.

У відомстві не зазначили кількість цивільних та військових осіб серед загиблих. Також не вказано, скільки осіб загинули внаслідок атак з боку Ізраїлю, а скільки – від несправності ракет угруповання ХАМАС.

Водночас Ізраїль заявив, що під час бойових дій у секторі Гази було ліквідовано близько 12 тис. бойовиків угруповання, на додачу до близько тисячі загиблих в Ізраїлі після початку війни в анклаві.

Як пише Al Jazeera, внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАСом із 7 жовтня в анклаві зазнали поранень 70 457 палестинців, тоді як загинули щонайменше 30 035 людей.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
29 Лютого 2024 15:00

Європарламент закликав збільшити і прискорити військову підтримку Україні і конфіскувати активи РФ
29 Лютого 2024 14:45

Bloomberg: В Україні побоюються, що Росія може прорвати оборону
29 Лютого 2024 14:26

Україна отримає від Данії $1,45 млн на відновлення
29 Лютого 2024 13:29

Аудит Міноборони виявив безпідставну виплату військовим 186,6 мільйона гривень бойових
29 Лютого 2024 11:34

ЗСУ знищили ще два російські Су-34
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки