ХАМАС повідомив про понад 30 тисяч загиблих у секторі Гази

З жовтня 2023 року понад 30 тис. палестинців загинули внаслідок бойових дій між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС у секторі Гази.

Про це повідомляє Times of Israel, посилаючись на дані Міністерства охорони здоров’я Гази, яке підпорядковується ХАМАСу.

У відомстві не зазначили кількість цивільних та військових осіб серед загиблих. Також не вказано, скільки осіб загинули внаслідок атак з боку Ізраїлю, а скільки – від несправності ракет угруповання ХАМАС.

Водночас Ізраїль заявив, що під час бойових дій у секторі Гази було ліквідовано близько 12 тис. бойовиків угруповання, на додачу до близько тисячі загиблих в Ізраїлі після початку війни в анклаві.

Як пише Al Jazeera, внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАСом із 7 жовтня в анклаві зазнали поранень 70 457 палестинців, тоді як загинули щонайменше 30 035 людей.