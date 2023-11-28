ХАМАС порушив режим припинення вогню – ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявляє, що кілька військових отримали легкі поранення внаслідок нападу з боку угруповання ХАМАС на півночі Сектору Гази, що є першим серйозним порушенням режиму припинення вогню.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними Армії оборони Ізраїлю, три вибухові пристрої були підірвані поблизу сил у двох окремих місцях на півночі Cектору Гази, “порушуючи угоди про перемир’я”.

ЦАХАЛ також заявляє, що в одному з інцидентів вогонь був спрямований на військовослужбовців, які відкрили вогонь у відповідь.

“В обох випадках сили ЦАХАЛу перебували в межах узгоджених ліній припинення вогню”, – підкреслили в ізраїльській армії.

Водночас речник військового крила ХАМАСу заявив, що його бійці відповідали на “явне порушення” режиму припинення вогню з боку ЦАХАЛу на півночі Сектору Гази, що призвело до стрілянини. ХАМАС заявляє, що “відданий перемир’ю доти, доки його дотримується противник”.