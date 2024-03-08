Політика

Галущенко заявив, що Україна вимагатиме посилення санкцій, якщо окупанти не залишать ЗАЕС

8 Березня 2024 16:13
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галущенко, україна, заес
Герман Галущенко / Getty Images

Міністр енергетики Герман Галущенко, коментуючи ухвалену 7 березня резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ про термінове повернення ЗАЕС під повний контроль української влади, заявив, що у разі відмови російської сторони виконувати таке рішення, Україна вимагатиме посилення санкцій.

Про це Герман Галущенко сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”, передає Суспільне.

“Резолюція фіксує весь перелік проблемних питань, які накопичились під час окупації Запорізької атомної станції. Ключовий меседж, який ми доносимо до світової спільноти й, зокрема, до Ради керуючих МАГАТЕ: кожен день перебування росіян на ЗАЕС збільшує кількість цих проблем і активізує загрозу ядерного інциденту”, — сказав міністр.

Галущенко нагадав, що Україна вперше стала членом Ради керуючих МАГАТЕ після 13-річної перерви, і ухвалення запропонованої українською делегацією резолюції є важливим досягненням.

“У нас є два роки, коли ми будемо представлені у Раді керуючих. У цьому органі — 35 країн, він формує ключові напрямки в діяльності МАГАТЕ. З урахуванням того, що росіяни накоїли з ядерною енергетикою в Україні, дуже важливо, що наш голос буде безпосередньо присутній. Голосування показало, що весь цивілізований світ — з нами”, — сказав Галущенко.

7 березня Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів схвалила проєкт резолюції про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Зокрема, документ закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу разом із військовими із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України. Це необхідно для гарантування її безпечної та надійної експлуатації.


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