Галущенко розповів, чи будуть підвищувати тарифи на світло для населення цього року

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що до кінця року Тарифи на електроенергію для населення більше не підвищуватимуться.

Про це він розповів в етері національного телемарафону “Єдині новини”, передає пресслужба міненерго.

За словами міністра, підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів до 2,64 грн/кВт-год було вимушеним кроком, але це рішення дозволить забезпечити українців електричною енергією протягом опалювального сезону.

Міністр також повідомив, що наразі не йдеться про наступні етапи підвищення тарифів.

“Ми запропонували термін дії цього рішення до кінця року. Подивимося як буде проходити опалювальний сезон, але у нас є відчуття, що цього рішення буде достатньо для того, щоб забезпечити проходження ОЗП і відповідним чином не рухати ціни надалі”, – сказав Галущенко.

Кім того, Галущенко також наголосив, що попри чутки, немає ніяких підстав для віялових відключень споживачів.