Політика

Галущенко поспілкувався з гендиректором МАГАТЕ 
7 Червня 2024 11:44
заес, МАГАТЕ
Герман Галущенко / Getty Images

Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі ситуацію на тимчасово окупованій ЗАЕС.

Про це повідомляє Міненерго.

“Окрему увагу під час зустрічі приділено ситуації на окупованій росіянами найбільшій атомній електростанції в Європі – українській ЗАЕС. Герман Галущенко висловив занепокоєння щодо технічного стану енергоблоків, браку кваліфікованого персоналу на станції, мілітаризації майданчика АЕС, мінування периметра об’єкта та нестабільності зовнішнього електропостачання через постійні російські обстріли”, – йдеться у повідомленні.

Міністр подякував представникам МАГАТЕ за роботу постійних місій на ЗАЕС та інших атомних електростанціях України, зауваживши, що це важливий елемент забезпечення безпеки об’єктів.

Галущенко також обговорив з Гроссі необхідність координації зусиль, щоб недопустити блекаут українських АЕС, як це сталося у листопаді 2022 року. Крім того, він поінформував очільника МАГАТЕ про активну роботу над підготовкою до завершення проєкту будівництва блоків 3 та 4 на Хмельницькій АЕС.


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