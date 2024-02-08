Техно

Хакери ГУР атакували програму керування дронами росіян

8 Лютого 2024 14:24
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хакер, гур
Скріншот ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) провели чергову успішну операцію. Атакували програму керування дронами, яку використовують російські терористи.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Як пояснили в ГУР, російські терористи встановлюють вищезгаданий софт для перепрошивки своїх дронів марки DJI під потреби ведення бойових дій. Зокрема програмне забезпечення дозволяє ворогу:

  • налаштовувати пульти управління та створювати нові;
  • захоплювати відео та передавати картинку на командний пункт;
  • керувати дроном з комп’ютера (не через пульт).

Також через вебсервери російський проєкт перепрошивки дронів забезпечує функціонування системи “свій-чужий”.

“За попередніми даними, внаслідок кібератаки ГУР МО України сервери перестали працювати, тож усе програмне забезпечення розпізнається як «чуже» і відмовляє рашистам у доступі. Без доступу до серверів, а отже – до системи, керування безпілотниками з пультів, ймовірно, неможливе”, – додає пресслужба.

Наразі терористи намагаються вирішити проблему, у тому ж числі шляхом переходу в ручний режим управління.


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