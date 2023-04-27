Політика

Guardian: Сальдо значиться власником британської фірми

27 Квітня 2023 13:54
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санкції, сальдо

На ім’я кремлівської маріонетки Володимира Сальдо створено британську компанію, пише лондонська The Guardian. Незважаючи на те, що він перебуває під санкціями за “сприяння політиці та діям, що дестабілізують Україну”, Сальдо був вказаний як власник Grainholding Ltd, компанії з лондонською адресою та капіталом у £1 млн.

Запис в офіційному реєстрі Великобританії про компанію Grainholding дозволяє припустити, що вона могла займатися торгівлею сільськогосподарськими товарами в Україні.

Уряд Великобританії зробило економічний тиск важливою частиною своїх зусиль щодо підриву російської агресії проти України, але створення компаній у британській юрисдикції не було під забороною цілий рік з початку війни.

Установчі документи компанії Grainholding були визнані владою Великобританії справжніми, причому Сальдо належала половина акцій, а решта – неназваному українцю.


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