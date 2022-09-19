Спорт

Guardian: Росія вимагає усунути тренера збірної України з футболу

19 Вересня 2022 14:59
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Росія звернулася до УЄФА із закликом усунути тренера чоловічої збірної України з футболу після того, як він висловив бажання вирушити воювати проти російських сил, пише Guardian.

У скарзі, поданій Російським футбольним союзом, Олександр Петраков звинувачується у дискримінації росіян та нездатності зберігати політичний нейтралітет.

Заступник генсека РФС Денис Рогачов як доказ навів цитати Петракова, опубліковані в італійській газеті Corriere dello Sport та російській “Спорт Експрес”.

Претензії російських футбольних чиновників викликала серед іншого ця репліка Петракова: “Я думав, якщо вони прийдуть до Києва, я візьму в руки зброю і захищатиму своє місто. Мені 64 роки, але я відчував, що це нормально. Я думаю, що зможу вбити двох чи трьох ворогів”. Крім того, невдоволення викликали заклики Петракова заборонити російським спортсменам брати участь у змаганнях.

У листі Рогачова не згадується вторгнення Росії до України, внаслідок якого загинули тисячі людей, зазначає Guardian.

“Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами – Росією та Україною – і є політичним посилом, що явно порушує основний принцип політичного нейтралітету”, – йдеться в скарзі.

В УЄФА відмовилися коментувати ситуацію, а в Українській асоціації футболу відкинули звинувачення РФС, заявивши Guardian: “Про яку дискримінацію можна говорити, якщо йдеться про націю, яка свідомо вчиняє геноцид проти іншої нації?”


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