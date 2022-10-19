Guardian: Боротьба з іранськими дронами обходиться Україні дорожче, ніж вони коштують

Знищення іранських дронів-камікадзе, які масово запускає Росія, коштує Україні дорожче, ніж Росії – їх закупівля. Про це пише британська газета Guardian, посилаючись на українських аналітиків.

Щоправда, йдеться про зовсім невеликі в масштабах країни суми.

Як повідомляє Guardian, українська організація “Мольфар” підрахувала, що всі запущені за місяць, з 13 вересня до 17 жовтня, прості та дешеві іранські дрони коштували Росії не більше 18 млн. доларів США. Україна ж витратила на те, щоб збити більшу частину з них, понад 28 млн. доларів.

Збитки від дронів, що долетіли до цілі, “Мольфар” не враховував – тільки витрати на самі дрони і на те, щоб їх збити.

У середу Повітряні сили України оголосили, що з початку застосування іранських дронів, з 13 вересня, українці збили 223 “Шахед-136” (росіяни перейменували їх на “Герань-2”). Десятки дронів, однак, долетіли до цілей.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що Росія замовила Ірану 2400 ударних дронів.