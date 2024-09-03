Ґрунти для підготовки поверхонь

Ґрунт — це засіб, який наносять на поверхню перед оздоблювальними роботами, щоб покращити зчеплення матеріалів, зміцнити та ущільнити основу, знизити її водопоглинання. Сьогодні найкращим вибором серед матеріалів цієї категорії є грунтовка КРАЙЗЕЛЬ. Розглянемо основні переваги та різновиди продукції від цієї компанії.

Переваги ґрунтовок КРАЙЗЕЛЬ

Ґрунтувальні засоби відрізняються німецькою якістю та надійністю, що забезпечує максимальний ефект при підготовці поверхонь для подальших робіт. До основних переваг продуктів відносяться:

Висока адгезія — забезпечує надійне зчеплення оздоблювальних матеріалів з основою, підвищуючи міцність та довговічність покриттів.

Глибоке проникнення — проникають у структуру основи, зміцнюючи поверхню зсередини та покращуючи її стійкість до навантажень.

Регулювання водопоглинання — знижують водопоглинання пористих основ, що запобігає утворенню плям, плісняви та інших проблем, пов’язаних з вологою.

Універсальність — підходять для широкого спектру матеріалів, включаючи бетон, гіпсокартон, цеглу та інші поверхні, що робить їх ідеальним вибором для різних завдань.

Економічність — завдяки ефективному розподілу по поверхні та зниженню витрат на подальші оздоблювальні матеріали, допомагає зменшити загальні витрати на будівництво або ремонт.

Різновиди

При підготовці основи для оздоблювальних робіт важливо правильно обрати тип ґрунтовки. Асортимент КРАЙЗЕЛЬ включає різні види засобів, кожен з яких має своє призначення:

Ґрунт глибокого проникнення — призначений для зміцнення слабких та пористих мінеральних поверхонь (бетон, цегла, гіпсокартон, штукатурка). Він проникає глибоко в матеріал, зміцнюючи його зсередини та забезпечуючи надійне зчеплення з подальшими оздоблювальними шарами. У КРАЙЗЕЛЬ представлені універсальні та професійні ґрунти глибокого проникнення для внутрішніх та зовнішніх робіт, що залищаються прозорими після висихання.

Гелевий ґрунт глибокого проникнення — унікальний продукт, що не має аналогів в Україні. Його формула на основі спеціальних полімерів та модифікованих добавок дозволяє суміші не розбризкуватись при нанесені, що робить її ідеальною для використання на вертикальних поверхнях. Крім цього, засіб являється швидковисихаючим та дозволяє швидко переходити до наступних етапів робіт.

Бетонґрунт з кварцовим піском — спеціальний ґрунт для обробки бетонних поверхонь. Кварцовий пісок у складі забезпечує додаткову шорсткість, що сприяє кращому зчепленню плитки, штукатурки чи інших оздоблювальних матеріалів із бетоном. Цей матеріал підвищує адгезію штукатурки та регулює поглинальну здатність основ, а також має додаткові переваги: водостійкість, морозостійкість та паропроникність.

Кварцґрунт — універсальний матеріал для підготовки гладких та щільних поверхонь, таких як бетон, метал чи гіпсокартон. Вміст кварцового піску створює текстуровану поверхню, що підвищує адгезію та полегшує подальше нанесення штукатурок. У каталозі можна знайти універсальний, акриловий і силіконовий кварцґрунти. Останні дві тонуються в різні кольори, відповідно до кольорової гами декоративних штукатурок та фасадних фарб.

Гіпсґрунт — концентрат, створений на основі лугостійкої полімерної дисперсії. Ця ґрунтовка запобігає швидкому поглинанню вологи, зменшує водопоглинання та покращує зчеплення наступних матеріалів з гіпсовою основою (гіпсових штукатурок, шпаклівок, клеїв та ангідритовий нівелюючих мас).

Де можна знайти продукцію?

Будівельні матеріали від заводу КРАЙЗЕЛЬ можна придбати в дистрибʼюторів та спеціалізованих будівельних магазинах по всій Україні. Щоб знайти представників, необхідно перейти на офіційному сайті компанії в розділ з контактами.