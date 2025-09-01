Ґрета Тунберг знову намагається прорватися до Гази

Шведська екоактивістка Грета Тунберг у неділю, 31 серпня, разом із групою однодумців вирушила з Барселони у Сектор Гази. Її мета — долучитися до спроби “прорвати морську блокаду” анклаву.

Про це вона повідомила в Instagram.

“Прорвати облогу. Припинити окупацію та гноблення, припинити апартеїд і геноцид. Притягнути воєнних злочинців до відповідальності. Вільна Палестина”, — написала Тунберг.

Гуманітарна флотилія складається з 20 суден, на борту яких перебувають представники делегацій із 44 країн. Вони везуть у Сектор Гази продукти, воду, ліки та іншу допомогу.

Разом із Тунберг у подорож вирушили актор Ліам Каннінгем, відомий за роллю у “Грі престолів”, колишня мер Барселони Ада Колау, журналісти та інші.

Найближчими днями до флотилії мають приєднатися кораблі з портів Італії й Тунісу, що прямують із західної частини Середземного моря.

Очікується, що місія дістанеться Сектора Гази 14 або 15 вересня.

Це не перша спроба Тунберг дістатися до вод Гази цього року. Її депортували в червні, коли корабель, на якому вона подорожувала з 11 іншими людьми, зупинили ізраїльські військові.