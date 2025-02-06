Google згортає політику інклюзивності

Google починає згортати політику інклюзивності та різноманітності під час найму і переглядає відповідні програми DEI (впровадження різноманітності, справедливості та інклюзивності на корпоративному рівні), пише The Wall Street Journal із посиланням на лист, отриманий співробітниками корпорації.

Компанія вивчає нещодавні судові рішення та укази президента США Дональда Трампа, спрямовані на обмеження DEI в уряді, і оцінює, які зміни відповідно до цього необхідні в її власних програмах, ідеться в листі.

Також Google оцінює, чи варто продовжувати публікувати щорічні звіти про різноманітність, що компанія робить з 2014 року.

Великі компанії у США почали заявляти про відмову від програм DEI після перемоги Трампа на виборах. Наприкінці січня 2025 року Трамп підписав указ, що скасовує програми з просування різноманіття, рівноправності та інклюзивності.

Від програм DEI вже відмовилися McDonalds, Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere, Meta та інші великі компанії.