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Google “засвітив” розміщення українських військових систем
3 Листопада 2024 15:24
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Google
Фрагмент мапи України / Google Earth

Google виклав на картах оновлені знімки, розкривши розміщення військових систем Сил оборони України. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко.

“Уявіть ситуацію. Google викладає на картах оновлені знімки, на яких палить розміщення наших військових систем (не буду уточнювати). Ми звертаємось до них, аби швидко це виправити, але ж у них вихідні. Не до цього”, – написав Коваленко.

Він додав, що росіяни вже активно розповсюджують ці знімки.

Згодом очільник ЦПД написав, що після публічної реакції представники Google зв‘язалися з Україною. У компанії стверджують, що вже працюють над виправленням ситуації зі знімками розміщення українських військових систем.

“Надалі також проговоримо, як розв’язувати будь-які проблеми оперативно”, – резюмував Коваленко.


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