Техно

Google розпочне видаляти неактивні облікові записи

16 Травня 2023 21:12
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Google

Компанія Alphabet Inc. сьогодні заявила, що Google видалить облікові записи, які не використовувалися протягом двох років, починаючи з грудня, щоб запобігти загрозам безпеці, зокрема хакерським атакам.

Про це пише Reuters.

У компанії заявили, що якщо обліковий запис Google не використовувався або ніхто не входив у нього протягом принаймні двох років, це може призведе до видалення облікового запису і вмісту у Google Workspace, який включає Gmail, Документи, Диск, Meet і Календар, а також YouTube і Google Фотографії.

Зміни в політиці стосуються лише особистих облікових записів Google, а не облікових записів організацій, таких як навчальні заклади чи підприємства.

Починаючи з вівторка, Google надсилатиме кілька сповіщень на електронну адресу облікового запису та пошту для відновлення неактивних облікових записів перед видаленням.


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