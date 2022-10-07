Техно

Google анонсувала планшет Pixel Tablet

7 Жовтня 2022 17:18
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Google

Компанія Google у рамках презентації нових продуктів Made by Google підтвердила створення першого у своїй історії планшета – моделі Pixel Tablet.

Заявлено, що у новому пристрої Google врахує весь отриманий за роки випуску продуктів для дому та смартфонів досвід. Новинка поєднає в собі класичний планшет і зарядну док-станцію, яка одночасно гратиме роль бездротової «розумної» колонки.

Жодної детальної інформації про Google Pixel Tablet наразі не представлено. Прем’єра нового пристрою запланована на 2023 рік, і всі подробиці про аксесуар компанія обіцяє розкрити ближче до старту продажів.


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