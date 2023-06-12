G7 пропонує встановлювати походження зерна, щоб боротися з його крадіжкою у України

Країни “Великої сімки” розробляють науковий спосіб боротьби з крадіжкою українського зерна, в якому Україна та Захід звинувачують Росію.

Як пояснив британський міністр продовольства та сільського господарства Марк Спенсер, походження зерна можна встановити методом хімічної ідентифікації.

За його словами, країни G7 сходяться на думці, що цей спосіб, якщо його широко використовувати, буде ефективний проти подальшого розкрадання зерна, вирощеного в Україні.

З такою заявою Спенсер виступив на конференції Міжнародної ради із зерна (IGC) у Лондоні, додавши, що Британія бере на себе лідерство у цій програмі при співпраці з рештою членів G7 та України, передає ВВС.

У травні Великобританія оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії через її агресію в Україні, спрямованих проти “сумнівних осіб та організацій”, які підозрюються у крадіжці українського зерна.