Техно

G7 пропонує встановлювати походження зерна, щоб боротися з його крадіжкою у України

12 Червня 2023 21:42
23
читать на русском →
зерно

Країни “Великої сімки” розробляють науковий спосіб боротьби з крадіжкою українського зерна, в якому Україна та Захід звинувачують Росію.

Як пояснив британський міністр продовольства та сільського господарства Марк Спенсер, походження зерна можна встановити методом хімічної ідентифікації.

За його словами, країни G7 сходяться на думці, що цей спосіб, якщо його широко використовувати, буде ефективний проти подальшого розкрадання зерна, вирощеного в Україні.

З такою заявою Спенсер виступив на конференції Міжнародної ради із зерна (IGC) у Лондоні, додавши, що Британія бере на себе лідерство у цій програмі при співпраці з рештою членів G7 та України, передає ВВС.

У травні Великобританія оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії через її агресію в Україні, спрямованих проти “сумнівних осіб та організацій”, які підозрюються у крадіжці українського зерна.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Червня 2023 21:07
34

За тиждень Україна повернула контроль над 90 кв. км своєї території
12 Червня 2023 21:21
42

Збірна України зіграла внічию з Німеччиною
12 Червня 2023 20:50
41

“Укргідроенерго”: Щонайменше рік до Криму вода не надходитиме
12 Червня 2023 19:47
24

В Херсоні знайдені тіла ще двох людей
12 Червня 2023 19:14
50

Генштаб відмічає “успішні бойові дії Сил оборони України”, але без подробиць
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

США последовательно саботируют настоящую помощь Украине и поддерживают мордор
Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
усі думки