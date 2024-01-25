“Физиогель” — фармакологические свойства

Линейка дермокосметики, предназначенная для ухода за лицом, телом и волосами. Производится компанией Beiersdorf, которой принадлежат известные косметические бренды Nivea, Eucerin и Labello. Косметика Physiogel содержит уникальную запатентованную технологию BioMimic, имитирующую естественный липидный барьер кожи. Благодаря чему обеспечивает:
- восстановление поврежденных кожных покровов;
- глубокое увлажнение и питание, избавляя от сухости и раздражений;
- защиту кожи и волос от негативных факторов окружающей среды;
- поддержание нормального рН-баланс кожи головы.
Продукты «Физиогель» сочетают функции косметики и лечебных препаратов, поэтому относятся к категории космецевтики.
Состав и формы выпуска
Основные активные компоненты — натуральные липиды, которые получают из таких растительных масел:
- Оливкового — источник жирных кислот (олеиновой, линолевой и линоленовой), которые оказывают противовоспалительное, смягчающее и регенерирующее действие.
- Кокосового — содержит каприновую, каприловую и лауриновую кислоты, необходимые для увлажнения, питания и защиты кожных покровов.
- Жожоба — универсальный ингредиент для косметических продуктов благодаря своей легкой текстуре. Поэтому подходит для смывания макияжа, снятия раздражений и покраснений, регенерации поверхностных и глубоких слоев кожи.
Выбор этих масел для космецевтики не случаен. Они содержат липиды, схожие с липидами человеческой кожи. Поэтому максимально совместимы с ней и не вызывают реакций отторжения (покраснение, зуд, высыпания, раздражения). В аптеке можно купить средства разной косметической группы, что позволит обеспечить комплексный уход. «Физиогель» гель входит в серию Face Care:
- Physiogel Daily Moisture Therapy Face Wash — мягко очищает кожу лица, не нарушая ее естественный защитный барьер.
- Physiogel A.I. Face Wash — успокаивает и уменьшает раздражение кожи лица.
«Физиогель» крем представлен в нескольких вариантах:
- Physiogel Daily Moisture Therapy Cream — восстанавливает и сохраняет баланс влаги в коже, делая ее мягкой и гладкой.
- Physiogel A.I. Cream — успокаивает и уменьшает симптомы атопического дерматита.
- Physiogel Calming Relief Cream — устраняет покраснение и раздражение кожи, запуская процессы регенерации.
- Physiogel Extra Rich Cream — обеспечивает интенсивное увлажнение сухой кожи.
«Физиогель» лосьон — представитель линейки Body Care, используется для ухода за телом:
- Physiogel Daily Moisture Therapy Body Lotion — восстанавливает и сохраняет баланс влаги в коже, делая ее мягкой и гладкой.
- Physiogel A.I. Body Lotion — помогает устранить проявления атопического дерматита на теле.
- Physiogel Calming Relief Body Lotion — снимает раздражение и создает защитный слой на коже, препятствующий негативному влиянию внешних факторов. Уменьшает покраснение и раздражение кожи тела.
- Physiogel Extra Rich Body Lotion — специально разработан для сухой кожи, которая нуждается в глубоком увлажнении.
«Физиогель» шампунь — это Physiogel Hypoallergenic Shampoo и Physiogel A.I. Shampoo, которые мягко очищают волосы и кожу головы, не нарушая их естественный защитный барьер. Цена средства зависит от объема и назначения.
Показания к применению
Косметические средства могут использоваться:
- для ежедневного ухода, особенно за чувствительной кожей;
- как дополнительное средство для лечения атопического дерматита, нейродермита, дерматита, псориаза и других кожных заболеваний.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Особенности применения
Косметика Physiogel считается гипоаллергенным продуктом, так как не содержит красителей и отдушек. Но перед первым использованием рекомендуется провести тест на аллергию. Небольшое количество средства нанести на внутреннюю сторону руки и проверить через 24 часа наличие или отсутствие реакции на аллергены в виде зуда, покраснения, высыпаний. «Физиогель» крем может использоваться для ухода за кожей новорожденных детей, беременных и кормящих женщин. Рекомендуемый возраст применения указываются на упаковке.
Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции со стороны кожи, вызванные гиперчувствительностью к компонентам средства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Сведения о результатах одновременного применения с другими косметическими препаратами неизвестны. При использовании в лечебных целях следует проконсультироваться с дерматологом.
Использованная литература
https://compendium.com.ua
https://likicontrol.com.ua
https://mozdocs.kiev.ua