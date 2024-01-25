“Физиогель” — фармакологические свойства

Линейка дермокосметики, предназначенная для ухода за лицом, телом и волосами. Производится компанией Beiersdorf, которой принадлежат известные косметические бренды Nivea, Eucerin и Labello. Косметика Physiogel содержит уникальную запатентованную технологию BioMimic, имитирующую естественный липидный барьер кожи. Благодаря чему обеспечивает:

восстановление поврежденных кожных покровов; глубокое увлажнение и питание, избавляя от сухости и раздражений; защиту кожи и волос от негативных факторов окружающей среды; поддержание нормального рН-баланс кожи головы.

Продукты «Физиогель» сочетают функции косметики и лечебных препаратов, поэтому относятся к категории космецевтики.

Состав и формы выпуска

Основные активные компоненты — натуральные липиды, которые получают из таких растительных масел:

Оливкового — источник жирных кислот (олеиновой, линолевой и линоленовой), которые оказывают противовоспалительное, смягчающее и регенерирующее действие. Кокосового — содержит каприновую, каприловую и лауриновую кислоты, необходимые для увлажнения, питания и защиты кожных покровов. Жожоба — универсальный ингредиент для косметических продуктов благодаря своей легкой текстуре. Поэтому подходит для смывания макияжа, снятия раздражений и покраснений, регенерации поверхностных и глубоких слоев кожи.

Выбор этих масел для космецевтики не случаен. Они содержат липиды, схожие с липидами человеческой кожи. Поэтому максимально совместимы с ней и не вызывают реакций отторжения (покраснение, зуд, высыпания, раздражения). В аптеке можно купить средства разной косметической группы, что позволит обеспечить комплексный уход. «Физиогель» гель входит в серию Face Care:

Physiogel Daily Moisture Therapy Face Wash — мягко очищает кожу лица, не нарушая ее естественный защитный барьер. Physiogel A.I. Face Wash — успокаивает и уменьшает раздражение кожи лица.

«Физиогель» крем представлен в нескольких вариантах:

Physiogel Daily Moisture Therapy Cream — восстанавливает и сохраняет баланс влаги в коже, делая ее мягкой и гладкой. Physiogel A.I. Cream — успокаивает и уменьшает симптомы атопического дерматита. Physiogel Calming Relief Cream — устраняет покраснение и раздражение кожи, запуская процессы регенерации. Physiogel Extra Rich Cream — обеспечивает интенсивное увлажнение сухой кожи.

«Физиогель» лосьон — представитель линейки Body Care, используется для ухода за телом:

Physiogel Daily Moisture Therapy Body Lotion — восстанавливает и сохраняет баланс влаги в коже, делая ее мягкой и гладкой. Physiogel A.I. Body Lotion — помогает устранить проявления атопического дерматита на теле. Physiogel Calming Relief Body Lotion — снимает раздражение и создает защитный слой на коже, препятствующий негативному влиянию внешних факторов. Уменьшает покраснение и раздражение кожи тела. Physiogel Extra Rich Body Lotion — специально разработан для сухой кожи, которая нуждается в глубоком увлажнении.

«Физиогель» шампунь — это Physiogel Hypoallergenic Shampoo и Physiogel A.I. Shampoo, которые мягко очищают волосы и кожу головы, не нарушая их естественный защитный барьер. Цена средства зависит от объема и назначения.

Показания к применению

Косметические средства могут использоваться:

для ежедневного ухода, особенно за чувствительной кожей; как дополнительное средство для лечения атопического дерматита, нейродермита, дерматита, псориаза и других кожных заболеваний.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Особенности применения

Косметика Physiogel считается гипоаллергенным продуктом, так как не содержит красителей и отдушек. Но перед первым использованием рекомендуется провести тест на аллергию. Небольшое количество средства нанести на внутреннюю сторону руки и проверить через 24 часа наличие или отсутствие реакции на аллергены в виде зуда, покраснения, высыпаний. «Физиогель» крем может использоваться для ухода за кожей новорожденных детей, беременных и кормящих женщин. Рекомендуемый возраст применения указываются на упаковке.

Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции со стороны кожи, вызванные гиперчувствительностью к компонентам средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сведения о результатах одновременного применения с другими косметическими препаратами неизвестны. При использовании в лечебных целях следует проконсультироваться с дерматологом.

Использованная литература

https://compendium.com.ua

https://likicontrol.com.ua

https://mozdocs.kiev.ua