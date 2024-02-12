Футболіста індонезійського клубу вбило ударом блискавки під час матчу 

Гравець індонезійського клубу Септіан Рахардж загинув від удару блискавки під час товариського матчу у місті Бандунг, Індонезія.

Про це інформує портал Detik.

Трагедія сталась 10 лютого на стадіоні “Сіліванги” у місті Бандунгу під час гри Третьої ліги, нижчого дивізіону чемпіонату Індонезії.

Блискавка вдарила 35-річного футболіста на 15 хвилині матчу. Перший розряд потрапив у громовідвід, але за кілька секунд блискавка вразила гравця “Субанги”.

Як повідомляє начальник поліції міста, після удару блискавки футболіста негайно доставили до лікарні міста Бандунг, де він помер від отриманих травм.

“Родина загиблого не бажає проводити розтин, тому що це доля від Бога, і вони щиро сприймають цей інцидент і не будуть подавати до суду ні на одну сторону”, – зазначив він.