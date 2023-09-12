Фундація Олени Зеленської будує перші 14 будинків для великих прийомних родин із прифронтових регіонів

У Києві відбулась презентація проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства» за участі першої леді України. За ініціативи Фундації у 8 областях розпочато будівництво чотирнадцяти будинків для великих прийомних родин (так званих ДБСТ), які через війну втратили житло. Проєкт реалізується винятково коштом міжнародних донорів.

Сьогодні в Україні налічується 1310 великих прийомних родин. У них виховують від 5 до 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За час повномасштабної війни без дому залишилися щонайменше 80 таких родин. Вони виїхали у більш безпечні регіони України, але так і не мають постійного місця проживання.

Однією із перших новий дім матиме родина Алли та Олександра Ярославцевих із Запорізької області. Їхня домівка в рідній Михайлівці вщент зруйнована. Батьки з одинадцятьма дітьми наразі орендують житло в Борисполі. Ділянка під будівництво нового дому знаходиться у с. Ревне неподалік Борисполя Київської області.

«Коли рік тому з’явилася моя фундація, щоби допомагати українцям долати гуманітарні, освітні, медичні виклики, які виникли через війну, одні із перших, кому ми стали допомагати – великі прийомні родини. Кожній четвертій ми надали необхідні речі – від меблів та одягу до ноутбуків. Понад тисячу дітей із батьками ми цього року вперше вивезли на відпочинок до Карпат. Все це було їм дуже важливо. Але ви здогадуєтеся, який їх запит був основний: дім. Ми не можемо на разі повернути їм їхній дім. Але ми можемо дати дитинству, яке опинилося у вигнанні, нову адресу, яка стане улюбленим домом. Так народився проект фундації «Адреса дитинства», – сказала перша леді.

«Історії усіх родин вражають. Сміливістю, волею до життя та перемоги. Вже під час війни вони продовжують брати на виховання дітей. Батьки-вихователі надихають нас працювати далі. Я вдячна партнерам та меценатам за небайдужість до наших дітей. Нам дуже важливо повернути їм дім», – сказала Ніна Горбачова, директорка Фундації Олени Зеленської.

Нові будинки для великих прийомних родин будуть інклюзивними, енергоефективними, вмебльованими та облаштованими побутовою технікою. Загальна площа кожного будинку – 285,5м2. У дворі буде встановлено підземне модульне бетонне укриття (ЗСЦЗ) із металевими вибухостійкими дверима.

Проєкт «Адреса дитинства» реалізується винятково коштом міжнародних донорів. На будівництво перших 14-ти домівок Фундації вдалось залучити 5,5 млн доларів США. Проєкт підтримали уряди Об’єднаних Арабських Еміратів та Естонії (Центр міжнародної співпраці розвитку Естонії, ESTDEV), а також австралійський фонд Minderoо Foundation.

“Одна із найбільших трагедій цього огидного незаконного вторгнення – це переміщення дітей, багато з яких втратили обох або одного із батьків. Кожна дитина повинна мати рівні можливості, щоб реалізувати власний потенціал. Безпечне та комфортне місце для життя є критично важливим для розвитку та щастя дітей. Ми залишаємося поруч із Україною, як і кожен громадянин Австралії, та ми зробимо все, щоб допомогти”, – сказав Голова Minderoo Foundation, доктор Ендрю Форрест.

«Ми раді розпочати співпрацю із Фундацією Олени Зеленської та підтримати важливу місію – дати дім дітям, які залишилися сиротами через війни. Забезпечення дітей безпечним і комфортним середовищем для їхнього зростання є амбітним завданням для будь-якої країни. Для України у цей час війни – це величезний виклик, і Естонія готова допомогти», – зазначила Андреа Ківі, виконавча директорка Центру міжнародної співпраці розвитку Естонії, ESTDEV.

Також партнерами будівництва пілотного проєкту «Адреса дитинства» в Україні стали «Українська холдингова лісопильна компанія” (CLT-Rezult), компанія ROCKWOOL Україна та благодійна організація Global Empowerment Mission (Gem).

У 2023 році Фундація Олени Зеленської розпочала проєкт «Адреса дитинства» – проєкт будівництва житла для великих прийомних родин, так званих ДБСТ. Наразі розпочато будівництво у Харківській, Київській, Черкаській, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Житомирській та Закарпатській областях. Побудоване в межах проєкту соціальне житло передається на баланс громади. Жити у ньому сім’ї зможуть протягом усього часу існування їхньої великої прийомної родини (ДБСТ).

Всі будинки враховують побажання родин та дітей. Дерев’яний дім буде одноповерховим, безбар’єрним, енергоефективним, матиме утеплений фасад, буде забезпечений тепловим насосом та автономним джерелом живлення. Поряд з будинком буде встановлено модульне бетонне укриття, яке відповідає державним стандартам. У будинку буде п’ять дитячих спалень, батьківська кімната, кімнати для ігор та навчання, а також необхідна побутова техніка та меблі.