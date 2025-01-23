FT: В Україні розраховують на розміщення 50 тисяч миротворців у разі припинення вогню

В Україні розраховують на 40-50 тисяч миротворців, яких західні партнери можуть розмістити в країні в разі припинення вогню, пише Financial Times із посиланням на українських чиновників.

Очікується, що прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорять це питання на виїзному засіданні 3 лютого, пише FT.

При цьому, нагадує видання, поки підтримку ідеї розміщення миротворців однозначно висловили тільки країни Балтії. Польща виключила відправку своїх військ, канцлер Німеччини Олаф Шольц також виступає проти цієї ідеї.

Оцінюючи можливу кількість миротворців, FT посилається на слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що якщо Європа серйозно налаштована на забезпечення ефективного стримування російської агресії, то буде потрібно щонайменше 200 тисяч військових. Видання називає це нереальними очікуваннями, оскільки це “набагато більше, ніж кількість військ, які брали участь у висадці в “День Д” під час Другої світової війни”.

Однак сам Зеленський в інтерв’ю Bloomberg пояснював, що його слова про необхідність розміщення 200 тисяч західних миротворців в Україні були неправильно передані.

«Якщо ми зменшимо армію на 200 тисяч, на 300 тисяч, на 500 тисяч, це говорить про те, що замість цього потрібні інші війська в тій кількості, на яку ми зменшили (свої збройні сили)», – пояснював Зеленський.

Обговорення розгортання європейського контингенту в Україні як гарантій можливої угоди про припинення вогню активізувалося після зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським у Парижі 7 грудня 2024 року.

Пізніше Reuters писав, що аналітики і джерела оцінюють чисельність такого контингенту в діапазоні від 40 до 100 тисяч осіб, а основну частину сил можуть скласти військові з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії.

15 січня газета The Telegraph повідомила, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон почали обговорювати можливість відправки британських і французьких солдатів до України, проте Стармер поки що не ухвалив остаточного рішення.