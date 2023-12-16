FT: Україна має право нервувати

Представники країн Європейського союзу припустилися помилки, не погодивши на саміті у грудні виділення фінансової допомоги Україні у розмірі €50 млрд у Брюсселі, вважає джерело Financial Times із західних дипломатів.

“Це був момент, коли лідери ЄС вийшли на сцену, – сказав він. – І вони промахнулися”. На саміті країни ЄС не змогли погодити надання Україні фінансової допомоги на чотири роки. Зазначається, що Київ має запас грошей до січня, однак після «стане трохи туго».

“Нам треба діяти швидко. Україна має право нервувати. Це зовсім не комфортна ситуація», – вважає представник ЄС.

За словами заступника директора Центру європейських реформ Яна Бонда, вето на пакет допомоги Україні, накладене Угорщиною, говорить «не стільки про рішучість Заходу, що похитнулася, скільки про Віктора Орбана».

За даними джерел газети, президент України Володимир Зеленський сказав представникам ЄС, що для Києва важливіше отримати угоду про початок переговорів про членство у Євросоюзі, аніж фінансування.

14 грудня під час першого дня саміту ЄС лідери країн Євросоюзу вирішили розпочати переговори щодо вступу України та Молдови до Європейського союзу. За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, рішення саміту — «символ надії для народів цих країн та європейського континенту».

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україні ще дуже далеко до приєднання до союзу. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, Будапешт заблокує переговори про вступ України, якщо у їхньому ході будуть прийняті невигідні для Угорщини рішення.

На другий день зустрічі лідери ЄС не змогли погодити пакет фінансової допомоги Україні. Ініціативу заблокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Раніше США не змогли погодити надання Києву фінансової допомоги. Передбачалося, що уряд США повернеться до цього питання вже у січні, проте сенат відклав канікули для вирішення цього питання.