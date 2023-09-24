FT: Шольц звинувачує Польщу у неадекватності при видачі віз

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Польщу в тому, що вона неадекватно керує видачею віз та дозволяє біженцям в’їжджати до Німеччини без належної процедури отримання притулку у Польщі. Про це пише The Financial Times.

Коментарі Шольца прозвучали на тлі тверджень про те, що польських чиновників залучили до схеми «гроші за візи». Польська правоцентристська партія “Громадянська платформа” стверджує, що правляча партія “Право і справедливість” (PiS) знала про цю схему і терпимо ставилася до неї, незаконно продаючи польські візи по всьому світу.

Польський уряд визнає факт нелегального продажу віз, але стверджує, що цифри перебільшені опозицією.

Коаліційний уряд Шольца стикається з необхідністю вирішити проблему зростання нелегальної імміграції, оскільки, порівняно з минулим роком, кількість заяв про надання притулку в Німеччині збільшилася на 77%. Німеччина також не хоче вводити жорсткий прикордонний контроль через те, що це може негативно вплинути на свободу пересування всередині ЄС.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила, що запровадження стаціонарного прикордонного контролю на кордонах Німеччини з Польщею та Чехією – це «варіант», який допоможе «підсилити боротьбу з торгівлею людьми».

У 2021 році Польща видала третину від загальної кількості перших видів проживання в ЄС, що дозволяє їх одержувачам вільно переміщатися в інші країни Шенгенської зони, включаючи Німеччину. Міністр закордонних справ Збігнєв Рау заперечує звинувачення у шахрайстві та стверджує, що видача віз Польщею є пропорційною у контексті ЄС.