FT: Шеф української військової розвідки, який “любить темряву”

Світло не потрапляє до кабінету головного військового розвідника України генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Стіни укріплені, вікна укріплені мішками з піском, а штори опущені.

Коли 38-річний Буданов прибув на інтерв’ю Financial Times, увійшовши через двері, прикрашені релігійною іконою, він одразу ж наказав помічнику вимкнути світло. “Мені подобається темрява”, – сказав він.

Як керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР), Буданов керував прихованою війною України проти Росії, ставши однією з найвідоміших фігур у протистоянні Києва. Переживши 10 відомих замахів, він більш-менш постійно живе в цьому офісі на околиці столиці, обвішаному патріотичним мистецтвом і військовими пам’ятками на стінах, а його домашня жабка Петро плаває в акваріумі біля робочого столу.

Метою Буданова є проведення атак у тилу ворога на окупованій Росією території та в самій Росії. Але шеф шпигунів рідко ставить їх собі в заслугу, залишаючи Москву та решту світу в здогадках про масштаби та можливості свого управління.

Останніми подвигами його відомства на цьому тижні стали польоти ударних безпілотників аж до Санкт-Петербурга, які завдали удару по нафтовому терміналу, а також атака на пороховий завод і нафтобазу в Брянській області, що на північ від українського кордону.

Така зухвала тактика часом дратує західних прихильників України; дехто побоюється, що вона спровокує жорстоку і, можливо, навіть ядерну відповідь з боку російського президента Володимира Путіна. Шефа розвідки не хвилюють такі побоювання, і він обіцяє продовжувати працювати в глибині Росії, щоб саботувати військову машину Путіна.

“Ми не передбачаємо якихось кардинальних змін у найближчому майбутньому, – сказав Буданов. “Все, що ми робили, ми будемо робити і надалі”.

Буданов знає, що цей рік буде важким для України, яка воює з Росією вже більше десяти років, відколи кремлівські солдати без розпізнавальних знаків з’явилися в Криму та на східному українському Донбасі.

“Сказати, що все добре – це неправда”, – сказав Буданов, відповідаючи на запитання про те, що широко розрекламований минулорічний контрнаступ України не досягнув своїх цілей. “Сказати, що це катастрофа – теж неправда”.

Він прогнозує, що Україні все ще вдасться стримувати Путіна, і вона вже довела, що “вся легенда про могутність [Росії] – це мильна бульбашка”.

Колишній спецназівець, який воював на Донбасі в 2014 році, Буданов сам брав участь у секретних місіях, в тому числі на окупованому Кримському півострові. Його тіло вкрите шрамами: осколок протипіхотної міни одного разу влучив йому в серце, ледь не вбивши його; він мав переломи шиї та спини; його було поранено в руку.

Він був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду керівника ГУР у 2020 році. Його таємні операції – Кремль звинуватив ГУР у вибуху на Кримському мосту в жовтні 2022 року – оживили відомство, яке довгий час грало другу скрипку в набагато більшій службі внутрішньої безпеки України, СБУ.

За це Буданов має майже культовий статус серед українців, які діляться мемами з його зображенням у соціальних мережах, коли в Росії або на підконтрольних Росії територіях вибухає військова техніка.

Але за це доводиться платити. Коли керівник ГУР виїжджає на вулицю, він пересувається в супроводі охоронців і агентів спецслужб. З багатьох замахів на нього – які він описує як “нічого особливого” – найближчий замах стався у 2019 році, коли бомба, закладена під його автомобілем, передчасно вибухнула. Він не постраждав.

Його дружині Маріанні Будановій пощастило менше, коли в листопаді вона була навмисно отруєна важкими металами разом з кількома офіцерами ГУР. “Вона проходить лікування, їй вже краще”, – сказав Буданов. Він відмовився уточнити, чи був він або його дружина метою отруєння.

Буданов не захотів давати оцінку поточним військовим операціям України, передавши цю функцію Генеральному штабу армії.

Але він попередив, що “не можна навіть думати про те, що ми можемо обійтися без мобілізації”, повторюючи заклик вищого керівництва до збільшення кількості призовників. “Дефіцит [особового складу] відчутний”, – сказав він.

Зеленський заявив, що його армійське керівництво попросило його мобілізувати від 400 000 до 500 000 нових солдатів для заміни загиблих і поранених, а також для відпочинку тих, хто брав участь у найінтенсивніших боях.

Рік тому Буданов прогнозував, що українські війська, окрилені успішними контрнаступами 2022 року, які звільнили більшу частину Харківської та Херсонської областей, просунуться аж до Криму.

Українським військам так і не вдалося рішуче прорвати добре укріплену оборону Росії: лінія фронту залишається майже такою ж, як і рік тому. Але Буданов стверджує, що не помилився.

“Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили в Крим”, – сказав він, маючи на увазі, що його спецназівці пробиралися на півострів для проведення рейдів на російські бази.

Повертаючись до виробництва озброєнь, Буданов сказав, що Росія витрачає більше зброї і боєприпасів, ніж може виробити, при цьому маючи проблеми з контролем якості. “Саме цим пояснюється пошук Росією зброї в інших країнах”, – сказав він.

Північна Корея наразі є найбільшим постачальником зброї до Росії, сказав Буданов. “Вони дійсно передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи зітхнути вільніше”. Він додав: “Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною”.

Але Росія воліла б не покладатися на допомогу ззовні. “Це завжди вважалося нижче їхнього достоїнства, це приниження”, – пояснив Буданов.

Ще один виклик, з яким стикається Росія, – це людські ресурси. За словами Буданова, Москва втрачає стільки ж або навіть більше військових, ніж може набрати. Його помічник Вадим Скібіцький заявив на цьому тижні, що щодня до російської армії вступають від 1 000 до 1 100 осіб за мобілізацією або добровільно.

Там, де мобілізації не вистачає, групи найманців допомагають поповнити ряди, каже Буданов, згадуючи групу “Вагнера”, засновану покійним російським постачальником продовольства, який став воєначальником Євгеном Пригожиним.

Це підводить Буданова до добре відомого йому виду інтервенції: драматичних тверджень, які майже неможливо перевірити.

“Вагнер існує”, – заявив Буданов, відкидаючи повідомлення про те, що він був демонтований. “А щодо Пригожина, я б не поспішав з висновками”, – сказав він, маючи на увазі повідомлення про загибель цього польового командира в авіакатастрофі минулого року – очевидне вбивство, яке, на думку Заходу, було замовлене Путіним. Кремль заперечує свою причетність і заявляє, що експертиза ДНК довела смерть Пригожина. Але його тіло ніколи не бачили на публіці.

“Я не кажу, що він не помер або що він мертвий, – сказав Буданов. “Я кажу, що немає жодного доказу того, що він мертвий”.

Ще одна улюблена тема Буданова – здоров’я Путіна. У минулому він стверджував, що російський президент хворий на рак, і Буданов наполягає, що регулярно бачить “клонів” Путіна на телебаченні.

На прохання надати докази, Буданов відповів, що його аналітики вивчають “фізіономію Путіна… мочки вух, відстань між бровами і так далі”.

“Це не так вже й складно. Ви можете легко зробити це самі”, – додав він, знизавши плечима, ніби натякаючи на те, що двійники – це очевидний виверт.

Нарешті, повертаючись до теми війни, Буданов відмовився робити будь-які сміливі прогнози на 2024 рік. “Ні, – сказав він. “Я сподіваюся, що наші успіхи будуть більшими, ніж їхні”. І вислизнув з темної кімнати.