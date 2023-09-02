Економіка

FT: Саудівський кеш сприяє рекордному трансферному вікну для європейського футболу

2 Вересня 2023 19:26
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футбол

Клуби англійської Прем’єр-ліги витратили на гравців рекордні 2,36 млрд фунтів стерлінгів (2,99 млрд доларів) у літнє трансферне вікно. Як зазначає The Financial Times, усе через приплив грошей із Саудівської Аравії.

Минулий рекорд був на рівні 1,92 млрд фунтів стерлінгів (2,41 млрд доларів), його поставили минулого літа.

Англійські клуби вже давно є найбільшими розтринькувачами у футболі. Багато в чому це завдяки вигідним операціям з трансляцій Прем’єр-ліги як на батьківщині, так і за кордоном. Але приплив саудівських грошей став новим вагомим чинником, пише газета.


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