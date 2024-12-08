FT: Росією керуватимуть солдати, звинувачені у воєнних злочинах

Програма мала всі атрибути корпоративного лідерського курсу. Юрій Абаєв і Тимур Абуталімов їздили на екскурсії та відвідували підприємства по всій Росії, грали в тімбілдингові ігри та проходили тестування на управлінські навички.

Але ці двоє не прийшли на навчання зі світу російського бізнесу. Натомість вони приєдналися до неї прямо з поля бою в Україні, де воювали з російською армією і були звинувачені Києвом у причетності до вбивства чотирьох українських військовополонених, йдеться у матеріалі Financial Times.

Українське військове відомство публічно назвало імена цієї пари і ще трьох осіб у червні, заявивши, що ідентифікувало їх на перехоплених аудіозаписах, пов’язаних з травневою стріляниною. У цьому інциденті, який також був знятий на камеру безпілотника, чотирьох полонених українських солдатів розстріляли в упор, коли вони лежали на землі.

Зараз ці двоє чоловіків входять до групи з 83 відібраних бійців, командирів і ветеранів війни в Україні, які беруть участь у річному управлінському курсі, що, за словами президента Володимира Путіна, має на меті підготувати «нову еліту» для управління країною.

Програма під назвою «Час героїв» стала одним з найбільш розрекламованих російських державних проектів року, куратором якого є головний стратег Кремля з питань пропаганди Сергій Кирієнко.

Навесні цього року було отримано понад 44 000 заявок з усіх підрозділів збройних сил Росії після того, як Путін особисто оголосив про цю ідею в лютому, назвавши ветеранів війни в Україні найвідданішими, найпатріотичнішими і найнадійнішими членами російського суспільства.

«Саме вони повинні займати керівні посади – в системі освіти, в неурядових організаціях, в державних компаніях, в бізнесі, в державному і муніципальному управлінні», – сказав Путін.

На зміну старій еліті, за його словами, повинні прийти військові. «Таким людям … можна довірити майбутнє Росії».

Після кількох відбіркових турів 83 учасники, які пройшли відбір, були зараховані на кількамісячні лекції та семінари під керівництвом російських чиновників, зустрілися з Путіним і його головними помічниками, подорожували по всій країні, в тому числі на криголамі до Північного полюсу, перш ніж нарешті були розподілені на стажування на високому рівні і навіть отримали робочі місця.

Ретельно підібрані репортажі з курсу, які поширювалися в соціальних мережах і на державному телебаченні, розгорталися як ідеальна історія про Попелюшку для Росії воєнного часу. Рядові солдати, здавалося, злетіли вгору по кар’єрних сходах, а громадськість дізналася, що патріотизм може принести великі плоди.

Абаєв і Абуталімов знялися в багатьох офіційних відеороликах про програму, розповідаючи на камеру про свій військовий досвід – Абуталімов описує, як його підрозділ «знищив 40 нацистів з українських збройних сил» в одному бою – і про свої улюблені лекції з курсу, наприклад, про лекцію популярного на державному телебаченні ведучого Володимира Соловйова.

Інші відео показують, як група плаває на льоду в Арктиці, зустрічається з Патріархом Російської православної церкви в московському соборі або вивчає ази управління підприємством у цеху автомобільного заводу, а також бере участь в інших вправах з бізнес-симуляції.

Абаєв, кадровий військовий з Північної Осетії з позивним «Буйвол», спочатку служив у Сирії, а потім став заступником командира російського полку, що воює в Україні.

У травні Абаєв отримав медаль Героя Росії, найвищу цивільну і військову нагороду країни. Під час зустрічі з Путіним Абаєв повідомив президенту, що назвав свого третього сина Сарматом – це осетинське ім’я, а також ім’я найбільшої міжконтинентальної балістичної ракети Росії.

Тепер Абаєва направили на курси, щоб він був тінню губернатора свого регіону. «Він вчить мене, як мій батько вчив мене», – сказав Абаєв у відео. Абуталімов також є тінню губернатора свого рідного регіону Дагестану, і, як повідомляють місцеві соціальні мережі, очікується, що його призначать заступником міністра у справах релігії регіону.

Українська розвідка назвала Абуталімова членом підрозділу, причетного до розстрілу полонених, а Абаєва – його командиром.

Абуталімов не відповів на прохання про коментар. З Абаєвим не вдалося зв’язатися для отримання коментарів, але в січні він розповів російським місцевим ЗМІ: «Жодна людина з мого підрозділу ніколи б не підняла руку на ув’язненого». Міністерство закордонних справ Росії неодноразово заперечувало звинувачення у вбивствах військовополонених російськими солдатами, називаючи їх «пропагандою» і «дезінформацією», а також звинувачувало київські війська у таких же злочинах.

Незважаючи на галас навколо програми «Час героїв», поки що лише десяток її учасників були призначені на реальні державні посади. За словами Іллі Шуманова з антикорупційної кампанії Transparency International, програма більше спрямована на створення «космічного піару».

Більшість із розданих ролей звучать більш впливовими, ніж вони є насправді. Багато з них пов’язані з громадською роботою, особливо в категорії «ура, патріотизм!», сказав Шуманов.

Одного солдата призначили в.о. міністра молодіжної політики в сибірському регіоні Якутії. Інший став головою комітету зі спортивної освіти в Алтайському краї.

«Насправді бюрократія не дуже любить людей з армії, – каже Шуманов. «Виклики зараз занадто великі».

Серед небагатьох випускників курсу, які отримали дійсно впливові державні посади, ніхто «не починав, скажімо, з укладання залізничних шпал, а потім раптом став начальником “Російських залізниць”, – сказав Шуманов.

На початку листопада, коли ветеран вторгнення в Україну Євген Первишев був призначений виконуючим обов’язки губернатора Тамбовської області – важлива державна посада – багато говорилося про його досвід у програмі «Час героїв».

Але насправді Первишев вже мав довгу і вагому політичну кар’єру до війни: він був мером міста, а потім депутатом нижньої палати російської Думи до того, як пішов воювати.

За межами програми, однак, війна призводить до поступової зміни еліти, вважає соціолог Кирило Рогов.

По всій російській державі прагматично налаштованих бюрократів витісняють радикальні та агресивно ідеологічно налаштовані новачки, які почуваються більш комфортно в умовах антизахідного повороту країни та триваючої війни.

За словами Рогова, дослідника Інституту наук про людину у Відні, Путін вітає ці зміни.

«Путін хоче створити такий баланс сил в елітах, щоб у разі його смерті було неможливо змінити курс країни, – сказав Рогов. «Він хоче, щоб розрив із Заходом і окупація українських територій були незворотними».

Призначаючи таких людей, як Артем Жога – грубого і жорстокого члена маріонеткових сепаратистських сил на сході України – наприклад, повноважним представником президента в Уральському регіоні, і називаючи їх «ідеологічними моделями» для решти країни, Путін закріплює нову траєкторію розвитку Росії, сказав Рогов.

Деякі члени старої еліти відслужили короткі терміни на передовій, щоб застрахувати свої ставки і зміцнити свою патріотичну репутацію перед обличчям виклику з боку нових претендентів на кшталт Жоги.

Під час праймеріз цієї осені путінська партія «Єдина Росія» автоматично додавала 25 відсотків до результату будь-якого кандидата, який воював в Україні, щоб підвищити його шанси. В результаті, за даними газети «Коммерсантъ», кандидатами від «Єдиної Росії» стали 380 військовослужбовців.

Незважаючи на це, за підсумками виборів до регіональних парламентів по всій Росії було обрано лише 34 ветерани війни в Україні, що склало близько п’яти відсотків від загальної кількості місць.

За словами Рогова, такий низький результат свідчить про те, що ця нова еліта не сприймається як суспільством, так і бюрократією.

«Звичайні люди в Росії не дуже хочуть думати про війну», і нагадування про неї, такі як військові кандидати у виборчих бюлетенях, лише “дратують” їх, сказав Рогов.

Традиційна еліта, побоюючись радикальних новачків, також відступає. «В результаті цих призначенців, цих «героїв», насправді дуже не люблять, їх уникають і бояться», – сказав Рогов.