Майже за два роки війни з Росією Україна зіткнулася із проблемою підтримки своїх збройних сил, зменшенням кількості добровольців та старінням призовного контингенту. Про це пише The Financial Times.

Генерал Валерій Залужний, вищий воєначальник України, наголосив на необхідності створення нових можливостей та нарощування резервів, визнавши обмеженість можливостей навчання на українській території через російські атаки та прогалини у законодавстві.

Розслідування ВВС показало, що близько 20 тис. українських чоловіків ухилилися від мобілізації, а президент Зеленський звільнив начальників регіональних військкоматів через корупцію у сфері медичного огляду.

Українські офіційні особи та аналітики наголошують на важливості фізичної підготовки, можливостей та навичок, а не лише чисельності військ.

Середній вік українських військовослужбовців вищий, ніж зазвичай, що зумовлює потребу в молодих призовниках, які мають витривалість і навички, необхідні для виконання складних фізичних завдань, особливо в піхоті.

Для посилення призову до армії використовуються придорожні блокпости, єдиний реєстр призовників та примусові запрошення до мінівенів, інтернет відео яких стали вірусними.

Україна також прагне залучити молодих та кваліфікованих добровольців, пропонуючи їм посади, що відповідають їхнім знанням, наприклад, IT-фахівцям для роботи з безпілотниками та ведення кібервійни.

Військовослужбовці, які перебувають на передовій, отримують значне грошове забезпечення, і планується поступова відмова від примусового призову на користь добровільного.