FT: Нафтовий бос Кріс Райт номінований на пост міністра енергетики Дональда Трампа

Дональд Трамп висунув кандидатуру боса сланцевої галузі Кріса Райта на посаду міністра енергетики. Ця роль поставить нафтовика в центр зусиль адміністрації щодо послаблення обмежень на галузь викопного палива, пише Financial Times.

У п’ятницю FT повідомила, що Райт, виконавчий директор нафтосервісної групи Liberty Energy, був найімовірнішим кандидатом на цю посаду.

Райт «був провідним технологом і підприємцем у сфері енергетики», – йдеться в заяві Трампа. На посаді міністра енергетики він «буде ключовим лідером, який стимулюватиме інновації, скорочуватиме бюрократію і відкриватиме нове “Золоте століття американського процвітання і глобального миру”».

Трамп також призначив Райта до нової «Ради з національної енергетики», яку очолить колишній губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум, і яка координуватиме перегляд енергетичної політики в усіх державних відомствах.

Обраний президент, який висунув ініціативу зі скорочення державних витрат, повторив свій заклик до скорочення регулювання.

«Ця рада буде стежити за тим, як США стають на шлях енергетичного панування, скорочуючи бюрократичну тяганину, збільшуючи приватні інвестиції в усіх секторах економіки та роблячи наголос на ІННОВАЦІЇ, а не на давно застарілі, але абсолютно непотрібні норми», – сказав Трамп.

Райт у своїй заяві на сайті X сказав, що його увагу буде зосереджено на тому, щоб «зробити американську енергію доступнішою, надійнішою і безпечнішою».

«Енергія – це життєва сила, яка робить можливим усе в житті», – написав він.

Запропоноване призначення Райта знаменує собою ще одну велику перемогу для нафтової промисловості США, яка підтримала його кандидатуру, і відводить йому ключову роль у реалізації планів обраного президента щодо збільшення експорту скрапленого природного газу.

Під час передвиборчої кампанії Трамп заприсягся скасувати паузу у видачі дозволів на експорт СПГ, зроблену президентом Джо Байденом, «першого ж дня» свого правління, і це завдання буде покладено на його нового міністра енергетики.

Сенатор Джон Баррассо, найстарший республіканець у сенатському комітеті з енергетики та природних ресурсів, сказав, що Райт «допоможе забезпечити прихильність Америки політиці всеосяжної енергетичної політики, яка ставить американські сім’ї на перше місце».

Гарольд Хемм, засновник Continental Resources і найвідоміший прихильник Трампа в галузі, щосили розхвалював Райта як кандидата на цю роль, описуючи його як такого, хто «дуже, дуже добре розбирається в енергетиці».

«Він дійсно добре на ній розуміється», – сказав Хамм в інтерв’ю Financial Times у жовтні.

Однак кандидатура Райта, ймовірно, зіткнеться з жорсткою опозицією з боку захисників довкілля.

«Вибір такої людини, як Кріс Райт, – це явна ознака того, що Трамп хоче перетворити США на нафтову державу-ізгой», – заявив після оголошення директор програми Центру біологічного різноманіття з питань енергетичної справедливості Джин Су.

Минулого року нафтовий бос викликав суперечки, коли він обрушився на використання таких термінів, як «кліматична криза», «чиста енергія» і «вуглецеве забруднення».

«Кліматичної кризи не існує, і ми також не перебуваємо в середині енергетичного переходу», – сказав він у відеоролику, опублікованому в LinkedIn.