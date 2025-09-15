FT: Культова Labubu втрачає магію

У понеділок акції китайської компанії Pop Mart зазнали найбільшого з квітня падіння на тлі побоювань, що шалений успіх ляльки Labubu — пухнастого ельфа з зубастою усмішкою, пише Financial Times.

Папери компанії, що котируються в Гонконзі, падали в ході торгів на 8,96% — найбільше з моменту, коли у квітні президент США Дональд Трамп оголосив про “день звільнення” та нові мита. Закрилися акції зі зниженням на 6,4%.

Від початку минулого тижня втрати склали близько 10%, хоча від початку року акції все ще показують зростання більш ніж на 180%. Попри корекцію, ринкова капіталізація Pop Mart удвічі перевищує сукупну вартість гігантів Hasbro та Mattel.

Основним двигуном злету став Labubu, “потворний, але милий” персонаж, що завоював популярність у світі й навіть отримав підтримку зірок, серед яких Девід Бекхем і Ріанна.

Аналітики попереджають: надмірна залежність від одного героя може зробити успіх компанії короткочасним. Щоб утримати оцінку, яка нині становить приблизно 29 річних прибутків уперед, Pop Mart доведеться випускати нових популярних персонажів.

«Дехто з інвесторів, можливо, просто фіксує прибуток після останнього росту. Але більше турбує нас потенційне охолодження попиту, яке може настати швидше, ніж очікували», — сказав аналітик Morningstar у Гонконзі Джефф Чжан.

Розпродаж посилився після того, як JPMorgan Chase знизив рейтинг акцій до «нейтрального» і зменшив цільову ціну на 25% — до 300 гонконзьких доларів (39 дол.). У понеділок папери торгувалися на рівні близько 259 дол., тоді як у серпні досягали піку в 336.

Іграшки Pop Mart найчастіше продаються у форматі «сліпих коробок», коли покупець не знає, яку саме фігурку отримує. Це стимулює повторні покупки та створює активний вторинний ринок.

Останнім часом перепродаж Labubu показує падіння цін. На платформі Dewu ціна брелока у кольорі «цукрова вата» знизилася на 30% за два місяці, серія йога-фігурок — на 37% з моменту запуску. Інші моделі, які влітку на вторинному ринку коштували 200–300 юанів, нині йдуть по 140–160.

У Pop Mart пояснили здешевшання зростанням пропозиції: «Продукт став доступнішим, і більше людей змогли його придбати. Довгостроково це корисно для компанії».

Другий квартал компанія закінчила вище прогнозів аналітиків: чотири серії поза брендом «Monsters» (де й Labubu) перевищили продажі в 1 млрд юанів.

За словами Чжана, тепер падіння курсу лише підсилює терміновість для Pop Mart: «Якщо менеджмент стурбований рухами акцій, то їм доведеться швидше розробляти, запускати й комерціалізувати нові IP».