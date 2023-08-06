FT: Атаки на інфраструктуру РФ для експорту нафти можуть спричинити занепокоєння США

Атака ЗСУ на порт Новоросійська може спричинити занепокоєння у Вашингтона, пише газета The Financial Times. Адже у Новоросійську розташовані не тільки велика військово-морська база РФ, а й порт експорту нафти.

“Хоча США загалом терпимо ставилися до українських ударів по російській території, якщо в них не використовувалася зброя, що поставляється Заходом, атака на інфраструктуру для експорту нафти, ймовірно, викликає занепокоєння в Білому домі та інших західних столицях”, – йдеться у статті.

“США очолили боротьбу за збереження російської нафти на ринку, щоб зупинити зростання світових цін та завдати шкоди світовій економіці. Адміністрація президента Джо Байдена хоче, щоб ціни на нафту залишалися стабільними напередодні президентських виборів наступного року”, – пояснюється у публікації.