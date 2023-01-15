Фронт перемістився за межі Соледара, – військовий про ситуацію в місті

Російські окупанти намагаються захопити Соледар і зайшли в західну частину міста. Наразі його не контролюють ні українські війська, ні загарбники.

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. “Птахи Мадяра” з позивним “Мадяр”, розповів про ситуацію у Соледарі станом на 15 січня.

“Станом на 17:30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля рудника номер 7, що знаходиться в адмін кордоні міста Соледар, і є західною його околицею.

Фронт знаходитиметься від тепер поряд, але за межами міста. На данному напрямку попереду тривала позиційна війна. На Соледарі ворог втратив відчутну частину “своїх хробаків чвк. Продавили м’ясом, вибачте. А полювання лише починається”, – написав він.

Дещо раніше “Мадяр” інформував, що воїни ЗСУ тримають захисний рубіж. Крім того, аеророзвідники мстять російським військовим за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі.