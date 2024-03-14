Фрезерування металу: як відбувається процес обробки металу?

Фрезерування металу являє собою технологічний процес механічної обробки з використанням фрезерних верстатів для видалення зайвого матеріалу з деталі. Виконання таких робіт можливе завдяки такому інструменту як фреза, що обертається навколо своєї осі й виконує переміщення вздовж поверхні. Якісні послуги з фрезерування металу можна замовити в компаніях з металообробки, де надається повний комплекс послуг для виготовлення деталей будь-якої складності.

Головні етапи фрезерування

Принцип роботи фрезерних верстатів полягає в тому, що ріжучий інструмент (фреза), взаємодіє з робочою поверхнею, вирізаючи (фрезеруючи) матеріал. Фрезерні роботи по металу вимагають великої точності і дотримання встановлених параметрів. Саме тому в роботі застосовуються верстати ЧПУ.

Розглянемо етапи фрезерної обробки металу на ЧПУ верстатах, які є невід’ємною складовою процесу:

На початковому етапі робоча деталь надійно закріплюється на верстаті. Це необхідно для забезпечення стійкого положення та можливості ефективної взаємодії фрези з оброблюваною деталлю. Наступний етап включає вибір фрези, яка оптимально відповідає вимогам. Після цього проводиться налаштування параметрів. Безпосередньо обробка: на цьому етапі фреза обертається та рухається вздовж або поперек деталі, видаляючи надлишковий матеріал. Останній етап — це контроль якості. Застосовуються вимірювальні інструменти для перевірки точності та відповідності отриманого результату встановленим стандартам.

Фрезерування відкриває безліч можливостей для створення різноманітних форм та рельєфів у виробництві. Використовуючи сучасні технології та обладнання, можна ефективно виготовляти прецизійні деталі, такі як зубчасті колеса, корпуси машин, пластини та інші металеві вироби з високою точністю та якістю.

Які види фрезерних робіт існують?

Цей вид металообробки є технологічно продуманим, та фахівці поділяють його на різні види залежно від застосовуваної фрези та специфіки обробки. Можна замовити фрезерування металу одним з основних видів цього інструмента:

циліндрична фреза — застосовується для фігурних та прямих поверхонь;

торцева — створюються канавки, насічки та інші бічні елементи, а також здійснюється зрізання торців металевих деталей;

фасонна — спеціальним інструментом створюються складні геометричні форми, такі як сфери, еліпси та фаски, дозволяючи досягати високої естетики та точності;

3D — для роботи з габаритними деталями, надає можливість створювати складні форми;

кінцева — включає вертикальне та горизонтальне вирізання уступів.

Кожен із перерахованих видів фрезерної обробки має унікальну специфіку та знаходить широке застосування в різноманітних виробничих галузях.

Визначення вартості фрезерних робіт є комплексним завданням, яке враховує різноманітні фактори. Основні чинники, що впливають на вартість, включають: рівень складності, кількість деталей, які потрібно виготовити, вид металу що обробляється.