Політика

Франція завершує підготовку угоди про гарантії безпеки щодо України — Макрон

17 Січня 2024 20:45
читать на русском →
франція

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі підготовка угоди про гарантії безпеки щодо України майже завершена.

Про це Емануель Макрон сказав під час пресконференції на Економічному форумі у Давосі.

“Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак здійснив поїздку у Київ кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо подібну угоду з Україною, це для них важливо”, — сказав глава Франції.

Він додав, що початок роботи над вступом України до НАТО було “дуже важливою” для нашої держави.

“Тому, що ми маємо сильну координацію між членами НАТО. Ось чому ми запропонували укласти з деякими критично важливими членами двосторонні угоди, що надають гарантії безпеки. І це не залежить від вступу до Альянсу. Але це є своєрідним тиском на президента РФ Путіна. Але паралельно з цим двосторонні гарантії безпеки надаватимуть і ці двосторонні договори, і ті зусилля, які ми всі разом докладаємо, щоб допомогти Україні”, — зазначив Макрон.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Січня 2024 19:32

Справа Гринкевича. Міноборони подало до ДБР заяву про визнання себе потерпілою стороною
17 Січня 2024 20:45

Франція завершує підготовку угоди про гарантії безпеки щодо України — Макрон
17 Січня 2024 20:17

Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ, активно застосовують авіацію, – Генштаб
17 Січня 2024 17:43

У Харківській області поліція виявила майже 30 катівень РФ
17 Січня 2024 17:25

Що робитимете, якщо Путін не зупиниться?: Зеленський про слова Трампа про швидке завершення війни
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
усі думки