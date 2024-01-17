Франція завершує підготовку угоди про гарантії безпеки щодо України — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наразі підготовка угоди про гарантії безпеки щодо України майже завершена.

Про це Емануель Макрон сказав під час пресконференції на Економічному форумі у Давосі.

“Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак здійснив поїздку у Київ кілька днів тому і підписав таку угоду. Ми завершуємо подібну угоду з Україною, це для них важливо”, — сказав глава Франції.

Він додав, що початок роботи над вступом України до НАТО було “дуже важливою” для нашої держави.

“Тому, що ми маємо сильну координацію між членами НАТО. Ось чому ми запропонували укласти з деякими критично важливими членами двосторонні угоди, що надають гарантії безпеки. І це не залежить від вступу до Альянсу. Але це є своєрідним тиском на президента РФ Путіна. Але паралельно з цим двосторонні гарантії безпеки надаватимуть і ці двосторонні договори, і ті зусилля, які ми всі разом докладаємо, щоб допомогти Україні”, — зазначив Макрон.