Політика

Франція, Німеччина та Британія скасовують авіасполучення з Іраном та накладають нові санкції
10 Вересня 2024 17:58
читать на русском →
санкції, росія, іран
Пускова установка для іранських балістичних ракет Zolfaghar / Фото з відкритих джерел

Франція, Німеччина та Велика Британія оприлюднили спільну заяву, де назвали експорт балістичних ракет з Ірану до Росії прямою загрозою європейській безпеці та працюватимуть над запровадженням санкцій проти Iran Air.

Текст заяви публікує видання The Guardian.

“Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України і призведе до того, що іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшуючи страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку Росії, і становить пряму загрозу європейській безпеці”, – йдеться у заяві.

Велика Британія оновила свій санкційний список і додала туди 7 нових позначень у межах санкцій щодо Ірану та 3 в межах режиму санкцій проти Росії.

Лондон через війну в Україні зокрема ввів обмеження проти:

  • російських повітряно-космічних сил;
  • Державного центру безпілотної авіації в Москві;
  • Командування військово-транспортної авіації РФ.

Британія ввела санкції щодо іранських фізичних осіб та компаній, зокрема:

  • командувача космічними силами гвардії генерал Алі Джафарабаді;
  • гендиректора Міноборону Ірану з міжнародних відносин Сейєда Хамзе Галандарі;
  • Baharestan Kish Company, яка причетна до діяльності Ірану в оборонному секторі, зокрема, у виробництві компонентів для БпЛА;
  • компанії Chekad Sanat Faraz Asia;
  • Організація вільної торгової промислової зони Анзалі.

Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Вересня 2024 19:37

Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном
10 Вересня 2024 19:06

Правоохоронці повідомили про підозру жителю Сміли, який побив військовослужбовця
10 Вересня 2024 16:30

Правоохоронці встановили ім’я російського генерала, який наказ вдарити по “Охматдиту”
10 Вересня 2024 16:15

Байден обговорить з премʼєром Британії дозвіл Україні на далекобійні удари по Росії
10 Вересня 2024 15:19

У “Дії” зʼявилися нові документи
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки