Франція, Німеччина та Британія скасовують авіасполучення з Іраном та накладають нові санкції

Франція, Німеччина та Велика Британія оприлюднили спільну заяву, де назвали експорт балістичних ракет з Ірану до Росії прямою загрозою європейській безпеці та працюватимуть над запровадженням санкцій проти Iran Air.
Текст заяви публікує видання The Guardian.
“Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України і призведе до того, що іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшуючи страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку Росії, і становить пряму загрозу європейській безпеці”, – йдеться у заяві.
Велика Британія оновила свій санкційний список і додала туди 7 нових позначень у межах санкцій щодо Ірану та 3 в межах режиму санкцій проти Росії.
Лондон через війну в Україні зокрема ввів обмеження проти:
- російських повітряно-космічних сил;
- Державного центру безпілотної авіації в Москві;
- Командування військово-транспортної авіації РФ.
Британія ввела санкції щодо іранських фізичних осіб та компаній, зокрема:
- командувача космічними силами гвардії генерал Алі Джафарабаді;
- гендиректора Міноборону Ірану з міжнародних відносин Сейєда Хамзе Галандарі;
- Baharestan Kish Company, яка причетна до діяльності Ірану в оборонному секторі, зокрема, у виробництві компонентів для БпЛА;
- компанії Chekad Sanat Faraz Asia;
- Організація вільної торгової промислової зони Анзалі.