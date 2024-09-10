Франція, Німеччина та Британія скасовують авіасполучення з Іраном та накладають нові санкції

Франція, Німеччина та Велика Британія оприлюднили спільну заяву, де назвали експорт балістичних ракет з Ірану до Росії прямою загрозою європейській безпеці та працюватимуть над запровадженням санкцій проти Iran Air.

Текст заяви публікує видання The Guardian.

“Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України і призведе до того, що іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшуючи страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і з боку Росії, і становить пряму загрозу європейській безпеці”, – йдеться у заяві.

Велика Британія оновила свій санкційний список і додала туди 7 нових позначень у межах санкцій щодо Ірану та 3 в межах режиму санкцій проти Росії.

Лондон через війну в Україні зокрема ввів обмеження проти:

російських повітряно-космічних сил;

Державного центру безпілотної авіації в Москві;

Командування військово-транспортної авіації РФ.

Британія ввела санкції щодо іранських фізичних осіб та компаній, зокрема: