Політика

Франція до кінця року навчить та озброїть українську бригаду
18 Липня 2024 17:13
читать на русском →
зброя, франція
Французький бронетранспортер VAB у ЗСУ. Фото: 46 ОДШБР

Франція до кінця року навчить українську бригаду та озброїть її бронетехнікою і артилерією.

Як повідомляє французький телеканал France 3, уряд Франції очікує прибуття до країни 2100 українських військових уже наприкінці вересня, де на них очікує двомісячний курс військової підготовки.

Франція планує передати Україні також значну партію військової техніки, ймовірно, плануючи укомплектувати нею новосформовану бригаду ЗСУ.

Йдеться про 128 колісних бронетранспортерів VAB та 24 одиниці легких танків. Під останніми, скоріш за все, маються на увазі колісні розвідувальні машини AMX-10RC, котрі є носіями 105-мм гармати.

Окрім бронетехніки, також буде передано 18 колісних артилерійських установок Caesar, вантажівки, протитанкові ракети, радари та інше озброєння.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
18 Липня 2024 15:41

Урсулу фон дер Ляєн переобрали на посаду голови Єврокомісії
18 Липня 2024 17:13

Франція до кінця року навчить та озброїть українську бригаду
18 Липня 2024 17:04

Україна уклала безпекові угоди з Чехією та Словенією
18 Липня 2024 16:51

Рада підтримала ідею про дозвіл корупціонерам відкупитися: що не так з законопроєктом №11340
18 Липня 2024 16:02

Російські обстріли на Донеччині забрали життя 5 людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки