Франція до кінця року навчить та озброїть українську бригаду

Франція до кінця року навчить українську бригаду та озброїть її бронетехнікою і артилерією.

Як повідомляє французький телеканал France 3, уряд Франції очікує прибуття до країни 2100 українських військових уже наприкінці вересня, де на них очікує двомісячний курс військової підготовки.

Франція планує передати Україні також значну партію військової техніки, ймовірно, плануючи укомплектувати нею новосформовану бригаду ЗСУ.

Йдеться про 128 колісних бронетранспортерів VAB та 24 одиниці легких танків. Під останніми, скоріш за все, маються на увазі колісні розвідувальні машини AMX-10RC, котрі є носіями 105-мм гармати.

Окрім бронетехніки, також буде передано 18 колісних артилерійських установок Caesar, вантажівки, протитанкові ракети, радари та інше озброєння.