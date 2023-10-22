Кримінал

Фотофакт: Масштаби руйнувань логістичного хабу “НП” під Харковом

22 Жовтня 2023 11:55
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нова пошта, ракетний удар

Російська ракета, яка вночі влучила по терміналу «Нової пошти» під Харковом, вбила шістьох мирних людей.

Ще шістнадцять отримали травми та осколкові поранення, вони шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, постраждалі — мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.

“Розділяємо біль втрати рідних. Впевнений, що рано чи пізно кожного винного у смертях українців обов’язково буде покарано!”, – написав він у соцмережі.

Він також оприлюднив фото, на яких можна оцінити масштаби руйнувань логістичного центру Нової Пошти в Коротичах.


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