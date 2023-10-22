Фотофакт: Масштаби руйнувань логістичного хабу “НП” під Харковом

Російська ракета, яка вночі влучила по терміналу «Нової пошти» під Харковом, вбила шістьох мирних людей.

Ще шістнадцять отримали травми та осколкові поранення, вони шпиталізовані до однієї з лікарень Харкова. Четверо звернулися по амбулаторну медичну допомогу.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, постраждалі — мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 49 років.

“Розділяємо біль втрати рідних. Впевнений, що рано чи пізно кожного винного у смертях українців обов’язково буде покарано!”, – написав він у соцмережі.

Він також оприлюднив фото, на яких можна оцінити масштаби руйнувань логістичного центру Нової Пошти в Коротичах.