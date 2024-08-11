Політика

Forbes: Україна має намір зрівняти із землею авіабазу Халіно
11 Серпня 2024 16:24
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росія
Су-30СМ вилітає з авіабази Халіно в Курську / Фото WikiMedia

Авіабаза Халіно, розташована в місті Курськ, є найближчим військовим аеродромом до Суджі, прикордонного міста, Суджа – центр раптового вторгнення України в Курську область, нагадує Forbes.

У Халіно базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ВПС Росії. 24 винищувачі-бомбардувальники Су-30СМ, що входять до складу полку, можуть нести планерні бомби КАБ вагою до трьох тонн і дальністю польоту 25 і більше кілометрів на висувних крилах.

Не встигли ці п’ять українських бригад перетнути кордон у вівторок, як російські ВПС почали наносити по бригадах та їхніх базах у Сумській області України близько 50 ударів КАБами на день – це половина від загальної кількості ударів КАБами, які росіяни скидають уздовж усієї 700-мильної лінії фронту.

Українці знають, наскільки важливим є Халіно. Саме тому вони посилено почали атакувати його за тиждень до вторгнення.

Халіно розташоване всього за 65 миль від кордону, що робить його доступним для широкого спектра української зброї глибокого удару, включно з балістичними і крилатими ракетами та вибухонебезпечними безпілотниками. Українці завдали по базі кілька ударів з лютого 2022 року.

Наліт безпілотників на Халіне в грудні 2022 року спровокував пожежу на паливному складі бази. Вісім місяців потому в іншій атаці брали участь унікальні українські картонні ударні безпілотники.

Атаки наростали. 31 липня, всього за шість днів до українського вторгнення, крилаті ракети “Нептун” українських ВМС завдали удару по складу боєприпасів у Халіному і спалили його частину вщент, можливо, знищивши КАБи, які там зберігалися.

Небезпека для 14-го гвардійського винищувального авіаційного полку та інших російських сил у Халіно буде тільки зростати, поки українці контролюють прилеглу до кордону територію Курської області.

Якби вони атакували Халіно зсередини зони вторгнення, українці могли б націлити на авіабазу свої менш далекобійні ракети наземного базування, включно з M30/31, випущені з високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва.

Навряд чи українська армія стала б ризикувати своїми дорогоцінними HIMARS так близько до лінії фронту. Але якби вона захотіла, то змогла б вдарити по Халіному сильніше, ніж будь-коли.


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