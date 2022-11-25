Політика

Forbes: Росія витратила на війну чверть свого річного бюджету

25 Листопада 2022 12:55
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війна

За оцінками Forbes, зараз Росія витратила на війну близько 82 млрд доларів. Це чверть її річного бюджету.

Понад 14 млрд із цієї суми коштували ракетні обстріли України. За приблизними оцінками, за дев’ять місяців з моменту вторгнення українськими територіями було випущено понад 4 тис. ракет, середня вартість кожної – близько 3 млн. доларів.

Близько 6,6 млрд доларів пішли на забезпечення артилерії, 15,6 млрд – на зарплати військовим. Також Росія втратила військову техніку на 20,8 млрд доларів.

Західні військові експерти вважають, що запас ракет у Росії значно виснажений, але на 3-4 масованих обстрілу арсеналу ще вистачить.


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Forbes: Росія витратила на війну чверть свого річного бюджету
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