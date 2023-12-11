Економіка

Fitch підтвердило кредитний рейтинг України на рівні СС

11 Грудня 2023 13:35
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ввп

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні CC.

Про це повідомляє Fitch Ratings.

Підтвердження довгострокового РДЕ України в іноземній валюті на рівні «CC» відображає очікування Fitch щодо подальшої реструктуризації комерційного боргу до завершення дворічної зупинки виплат єврооблігацій 1 вересня 2024 року.

Стосовно макропрогнозу, Fitch Ratings прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на рівні 5,1% у зв’язку з адаптацією бізнесу до умов війни та зміцненням довіри споживачів. Кількість українських біженців у 2023 році залишалась на тому ж рівні, 6,3 млн осіб за даними ООН на листопад 2023 року. У агентсві прогнозують уповільнення послідовного відновлення економіки до кінця року та очікують, що зростання ВВП у 2024 році становитиме 3,8% та 4,5% у 2025 році.


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