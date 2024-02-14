Фінтех-компанія ZEN.COM оголосила про запуск послуги переказів коштів в Україну у злотих

Інноваційний фінансовий проект ZEN.COM повідомив про розширення продуктової пропозиції. Починаючи з 13 лютого 2024 року, користувачі можуть здійснювати миттєві транскордонні перекази в Україну у польських злотих.

Завдяки партнерству ZEN.COM з ПриватБанком тепер можна уникнути зайвих конвертацій і отримати гроші в Україні у польських злотих. Комісія за переказ становить всього 1%, що є дуже конкурентною пропозицією на ринку.

Компанія ZEN.COM продемонструвала інноваційний підхід у своїй сфері, оперативно задовольняючи попит аудиторії. Запуск грошових переказів до України у польських злотих через PrivatMoney є простим та швидким рішенням для користувачів застосунку ZEN.COM.

Чому це вигідно?

Основні переваги грошових переказів через застосунок ZEN.COM у партнерстві з PrivatMoney:

Економія. Надзвичайно низька комісія у розмірі 1% від суми переказу встановлює новий стандарт доступності подібних фінансових послуг. Користувачі отримують можливість підтримувати рідних в Україні з мінімальними витратами. Зручність. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє швидко ініціювати переказ, вказавши лише ім’я одержувача та номер IBAN чи картки. Кошти зараховуються миттєво як у гривнях, так і злотих для клієнтів ПриватБанку. В інших банках України доступні перекази у гривні за вигідним курсом ПриватБанку. Інклюзивність. Запуск послуги переказів у злотих демонструє прагнення ZEN.COM зробити фінансові рішення максимально доступними для всіх категорій клієнтів.

Коментар Міхала Богуславського, комерційного директора компанії ZEN.COM:

«Партнерство з ПриватБанком і запуск переказів у злотих є ключовими етапами нашої місії з надання інноваційних фінансових рішень, орієнтованих на користувача. Ми пишаємося тим, що можемо запропонувати нашим користувачам безпечний, швидкий та економічно вигідний спосіб підтримати своїх близьких в Україні, зміцнюючи наше прагнення зробити транскордонні фінансові операції більш доступними».

Фокус ZEN.COM — на створенні максимально зручних фінансових сервісів для людей на основі відгуків клієнтів. Всі рішення компанії забезпечують прості, безпечні та швидкі транскордонні розрахунки для підтримки близьких за кордоном.

Коментар Ольги Акопян, керівника з розвитку бізнесу в Україні компанії ZEN.COM:

«Наша мета – зосередити послуги навколо досвіду користувачів. Ми прислухаємося до наших клієнтів і адаптуємося до їхніх потреб, гарантуючи, що кожна взаємодія з ZEN.COM буде простою та ефективною».

Саме орієнтація на потреби користувачів та турбота про клієнтів вирізняє ZEN.COM на тлі інших гравців фінтех-ринку та фінансового сектору. Компанія демонструє справжню відданість створенню сервісів, які вирішують реальні завдання людей.